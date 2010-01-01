Фраза, имя группы
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[17]
все новости группы
Ram
15 сен 2017
:
Видео с текстом от RAM
28 окт 2015
:
Новый альбом RAM доступен для прослушивания
16 окт 2015
:
Фрагмент нового DVD RAM
8 окт 2015
:
Новая песня RAM
10 сен 2015
:
Новая песня RAM
17 окт 2014
:
RAM и PORTRAIT выпускают сплит
17 июл 2013
:
Новое видео RAM
6 дек 2011
:
Новое видео RAM
15 ноя 2011
:
Новая песня RAM
7 сен 2011
:
RAM на METAL BLADE RECORDS
26 май 2011
:
Трек-лист нового альбома RAM
29 мар 2011
:
Название нового альбома RAM
4 мар 2011
:
RAM завершили работу над новым альбомом
24 ноя 2010
:
RAM начинают сведение
11 авг 2010
:
RAM начали запись альбома
17 янв 2010
:
RAM расстались с басистом
15 сен 2017
Видео с текстом от
RAM
RAM опубликовали официальное видео с текстом на песню "Gulag", которая взята из нового альбома "Rod", выход которого намечен на третье ноября на Metal Blade Records.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).