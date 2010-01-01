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*Ram*



15 сен 2017 : 		 Видео с текстом от RAM

28 окт 2015 : 		 Новый альбом RAM доступен для прослушивания

16 окт 2015 : 		 Фрагмент нового DVD RAM

8 окт 2015 : 		 Новая песня RAM

10 сен 2015 : 		 Новая песня RAM

17 окт 2014 : 		 RAM и PORTRAIT выпускают сплит

17 июл 2013 : 		 Новое видео RAM

6 дек 2011 : 		 Новое видео RAM

15 ноя 2011 : 		 Новая песня RAM

7 сен 2011 : 		 RAM на METAL BLADE RECORDS

26 май 2011 : 		 Трек-лист нового альбома RAM

29 мар 2011 : 		 Название нового альбома RAM

4 мар 2011 : 		 RAM завершили работу над новым альбомом

24 ноя 2010 : 		 RAM начинают сведение

11 авг 2010 : 		 RAM начали запись альбома

17 янв 2010 : 		 RAM расстались с басистом

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|||| 15 сен 2017

Видео с текстом от RAM

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RAM опубликовали официальное видео с текстом на песню "Gulag", которая взята из нового альбома "Rod", выход которого намечен на третье ноября на Metal Blade Records.

RAM To Release Rod Album In November; вЂњGulagвЂќ Lyric Video Available





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