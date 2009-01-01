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*Carcass*



15 сен 2017 : 		 Рассказ о виниловом издании CARCASS

28 июн 2017 : 		 Винилы CARCASS, ENTOMBED вновь в продаже

12 июн 2017 : 		 Видео с выступления CARCASS

16 фев 2017 : 		 Винил CARCASS выйдет весной

1 дек 2016 : 		 Гитарист CARCASS: «Новый альбом выйдет в 2017 году»

29 июл 2016 : 		 Видео полного выступления CARCASS

26 июл 2016 : 		 Видео полного выступления CARCASS

23 июн 2016 : 		 Винил CARCASS выйдет в июле

13 май 2016 : 		 У CARCASS нет времени, чтобы заняться новым материалом

21 мар 2016 : 		 Фронтмен CARCASS сломал палец на ноге

17 мар 2016 : 		 Фронтмен CARCASS давно не слышал хорошего дет-металла

11 ноя 2015 : 		 Видео с выступления CARCASS

9 ноя 2015 : 		 JEFF WALKER о следующем альбоме CARCASS: «К чему спешка?»

29 сен 2015 : 		 Полное издание последнего альбома CARCASS выйдет в октябре

21 сен 2015 : 		 Гитарист CARCASS о новом альбоме

15 июн 2015 : 		 Барабанщик CARCASS не против нового альбома

29 мар 2015 : 		 CARCASS не пустили в Малайзию

15 мар 2015 : 		 Вокалист CARCASS о записи "Surgical Steel": "То, что начиналось, как развлечение, превратилось в жуткую пытку"

26 фев 2015 : 		 Фронтмен CARCASS обвинил молодых музыкантов в алчности

21 ноя 2014 : 		 Вокалист CARCASS: «Термин "музыкальный бизнес" для меня оксюморон»

11 ноя 2014 : 		 Видео с выступления CARCASS

24 окт 2014 : 		 Видео с текстом от CARCASS

14 окт 2014 : 		 Новое видео CARCASS

16 сен 2014 : 		 Новый миньон CARCASS выйдет в ноябре

4 авг 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления CARCASS

2 апр 2014 : 		 Видео с выступления CARCASS

16 фев 2014 : 		 Видео с выступления CARCASS на 'Fear FestEviL'

21 янв 2014 : 		 CARCASS на BBC

12 янв 2014 : 		 CARCASS записались на BBC

13 дек 2013 : 		 Гитарист METALLICA представляет новое видео CARCASS

27 ноя 2013 : 		 "Reek Of Putrefaction" CARCASS выйдет на виниле

10 ноя 2013 : 		 Видео с выступления CARCASS

6 ноя 2013 : 		 Видео с выступления CARCASS

5 ноя 2013 : 		 Видео с выступления CARCASS

9 окт 2013 : 		 CARCASS хотят в России в подарок автомат Калашникова!

28 сен 2013 : 		 Видео полного концерта CARCASS

27 сен 2013 : 		 Новая песня CARCASS

7 сен 2013 : 		 Новый альбом CARCASS доступен для прослушивания

27 авг 2013 : 		 Новая песня CARCASS

13 авг 2013 : 		 Новая песня CARCASS

13 авг 2013 : 		 Видео с текстом от CARCASS

8 авг 2013 : 		 Детали нового альбома CARCASS

25 июл 2013 : 		 Лимитированное издание нового альбома CARCASS будет доступно в аптечке

23 июл 2013 : 		 CARCASS: Новый сингл и концерты в России

17 июл 2013 : 		 Новая песня CARCASS

11 июл 2013 : 		 Обложка нового альбома CARCASS

10 июл 2013 : 		 Трейлер нового альбома CARCASS

30 июн 2013 : 		 Новая песня CARCASS

7 июн 2013 : 		 CARCASS нашли японского партнера

28 май 2013 : 		 Видео с выступления CARCASS

24 май 2013 : 		 CARCASS на NUCLEAR BLAST RECORDS

13 май 2013 : 		 CARCASS нашли лейбл

7 май 2013 : 		 Видео с выступления CARCASS

1 май 2013 : 		 CARCASS заканчивают сведение

18 апр 2013 : 		 Фотография нового состава CARCASS

17 апр 2013 : 		 Видео с выступления CARCASS

30 мар 2013 : 		 Видео с выступления CARCASS

27 мар 2013 : 		 Новый состав CARCASS дебютировал на сцене

22 мар 2013 : 		 CARCASS сменили продюсера

28 фев 2013 : 		 Детали нового альбома CARCASS

7 фев 2013 : 		 CARCASS приступили к сведению

3 дек 2012 : 		 CARCASS работают с барабанщиком TRIGGER THE BLOODSHED

1 дек 2012 : 		 Барабанщик HEAVEN SHALL BURN не участвовал в записи нового альбома CARCASS

30 ноя 2012 : 		 CARCASS заканчивают запись?

11 июл 2011 : 		 MICHAEL AMOTT надеется сыграть с CARCASS в будущих шоу

25 авг 2010 : 		 Профессиональные съемки с выступления CARCASS

24 июн 2010 : 		 Видео с выступления CARCASS

27 авг 2009 : 		 Шокирующая новость от CARCASS

16 апр 2009 : 		 Компиляция CARCASS переиздана с DVD

19 фев 2009 : 		 Заявление от организаторов концерта CARCASS

19 фев 2009 : 		 Концерт CARCASS переносится на сентябрь

7 янв 2009 : 		 Фронтмен CARCASS ждёт начала работы над новым альбомом

5 авг 2008 : 		 Angela Gossow спела вместе с CARCASS

10 окт 2007 : 		 CARCASS подтвердили свое участие в следующем WACKEN OPEN AIR

23 сен 2007 : 		 CARCASS обьединятся для турне?

23 июн 2005 : 		 Бывший фронтмен CARCASS опровергает слухи о воссоединении группы

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|||| 15 сен 2017

Рассказ о виниловом издании CARCASS

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Видео, рассказывающее о лимитированном издании классического альбома CARCASS "Heartwork", выпущенного тиражом в 500 копий в серии Full Dynamic Range, доступно для просмотра ниже.

CARCASS - Heartwork Album Available On Extremely Limited Silver Full Dynamic Range Vinyl; Video Preview




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