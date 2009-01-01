15 сен 2017



Рассказ о виниловом издании CARCASS Видео, рассказывающее о лимитированном издании классического альбома CARCASS "Heartwork", выпущенного тиражом в 500 копий в серии Full Dynamic Range, доступно для просмотра ниже.











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