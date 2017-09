все новости группы







15 сен 2017 : Переиздание BLACK DEATH выйдет осенью



15 сен 2017



Переиздание BLACK DEATH выйдет осенью Hells Headbangers 17 ноября выпустят переиздание дебютного альбома BLACK DEATH на CD, а виниловый вариант на 12" и 7" выйдет 29 декабря; кассетный вариант уже доступен для покупки:



Main LP



Side A

“Night Of The Living Dead”

“The Hunger”

“When Tears Run Red (From Love Lost Yesterday)”

“Fear No Evil”



Side B

“The Scream Of The Iron Messiah”

“Streetwalker”

“Black Death”



7”



Side A

“Here Comes The Wrecking Crew”



Side B

“Retribution”











