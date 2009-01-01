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*Участники DECAPITATED обвиняются в изнасиловании [97]
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*TONY IOMMI: «Мне поступает масса предложений» [21]
*METALLICA представила новую песню [18]
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*Fozzy*



16 сен 2017 : 		 Новая песня FOZZY

3 авг 2017 : 		 Новый альбом FOZZY выйдет осенью

30 май 2017 : 		 FOZZY исполнили новую песню

2 май 2017 : 		 Новое видео FOZZY

1 май 2017 : 		 Новая песня FOZZY

19 мар 2017 : 		 В FOZZY вернулся басист

20 окт 2016 : 		 Новый альбом FOZZY выйдет в 2017 году

30 мар 2016 : 		 Нового альбома FOZZY в 2016 года не будет

28 дек 2015 : 		 FOZZY начали работу над новым материалом

10 авг 2015 : 		 Видео с выступления FOZZY

5 ноя 2014 : 		 Новое видео FOZZY

1 окт 2014 : 		 FOZZY нашли басиста

19 июл 2014 : 		 Новый альбом FOZZY доступен для прослушивания

26 июн 2014 : 		 Фрагмент новой песни FOZZY

21 июн 2014 : 		 Фрагмент новой песни FOZZY

14 июн 2014 : 		 Фрагмент новой песни FOZZY

5 июн 2014 : 		 Видео с текстом от FOZZY

23 май 2014 : 		 Новый альбом FOZZY выйдет в июле

25 апр 2014 : 		 Видео с текстом от FOZZY

2 апр 2014 : 		 Новый сингл FOZZY в апреле

3 дек 2013 : 		 Видео с выступления FOZZY

10 сен 2013 : 		 FOZZY в январе начнут запись нового альбома

13 авг 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления FOZZY

2 окт 2012 : 		 Новое видео FOZZY

29 сен 2012 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD присоединился на сцене к FOZZY

11 авг 2012 : 		 Новый альбом FOZZY доступен для прослушивания

11 июл 2012 : 		 Трек-лист нового альбома FOZZY

6 июл 2012 : 		 Новый сингл FOZZY

14 июн 2012 : 		 FOZZY исполнили новый трек

14 июн 2012 : 		 Обложка нового альбома FOZZY

11 июн 2012 : 		 Новый альбом FOZZY выйдет в августе

1 июн 2012 : 		 FOZZY завершили сведение альбома

16 май 2012 : 		 Закончена запись вокала для нового альбома FOZZY

22 фев 2012 : 		 FOZZY завершили запись ударных

19 янв 2012 : 		 FOZZY на CENTURY MEDIA RECORDS

12 сен 2011 : 		 FOZZY расстались с басистом

29 июн 2011 : 		 Новый релиз FOZZY выйдет в июле

11 июн 2011 : 		 Видео с выступления FOZZY

28 апр 2011 : 		 Фронтмен FOZZY выбыл из "Dancing With The Stars"

21 мар 2011 : 		 Фронтмен FOZZY примет участие в программе "Dancing With The Stars"

21 июл 2010 : 		 Ноове видео FOZZY

26 янв 2010 : 		 Альбом FOZZY доступен для прослушивания

9 ноя 2009 : 		 FOZZY выпустят первый в карьере концертный альбом

19 окт 2009 : 		 Новый трек FOZZY

8 сен 2009 : 		 Новая песня FOZZY

29 янв 2009 : 		 Микки Рурк против вокалиста FOZZY

26 авг 2007 : 		 FOZZY выпускают коллекцию раритетов

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Новая песня FOZZY

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"Drinkin' With Jesus", новая песня группы FOZZY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Judas", выход которого запланирован на 13 октября.

FOZZY Releases New Single, 'Drinkin' With Jesus'






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