Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Участники DECAPITATED обвиняются в изнасиловании [99]
*SHARON OSBOURNE: «OZZY спал даже с поваром!» [25]
*TONY IOMMI: «Мне поступает масса предложений» [24]
*Вокалист METALLICA упал на сцене [22]
*METALLICA представила новую песню [18]
*
[= ||| все новости группы



*Rammstein*



18 сен 2017 : 		 Гитарист RAMMSTEIN: «Новый альбом может стать для нас последним»

5 июл 2017 : 		 Видео полного выступления RAMMSTEIN

22 июн 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления RAMMSTEIN

21 июн 2017 : 		 Гитарист RAMMSTEIN: «Быть в команде — это как брак без секса»

31 май 2017 : 		 Видео с выступления RAMMSTEIN

24 май 2017 : 		 Рассказ о создании нового DVD RAMMSTEIN

22 май 2017 : 		 Автограф-сессия RAMMSTEIN

8 май 2017 : 		 Рассказ о создании нового DVD RAMMSTEIN

5 май 2017 : 		 RAMMSTEIN хотят «попробовать необычные методы» на предстоящем альбоме

29 апр 2017 : 		 Фрагмент нового DVD RAMMSTEIN

15 апр 2017 : 		 Рассказ о создании нового DVD RAMMSTEIN

8 апр 2017 : 		 Фрагмент нового DVD RAMMSTEIN

3 апр 2017 : 		 Трейлер нового DVD RAMMSTEIN

24 мар 2017 : 		 Концертный фильм RAMMSTEIN выйдет весной

19 мар 2017 : 		 RAMMSTEIN посетили премьеру документального фильма

20 фев 2017 : 		 Трейлер нового DVD RAMMSTEIN

21 янв 2017 : 		 RAMMSTEIN выпускают новый DVD

7 ноя 2016 : 		 Музыканты RAMMSTEIN джемуют с барабанщиком RED HOT CHILI PEPPERS

12 окт 2016 : 		 Сборник стихов вокалиста RAMMSTEIN будет выпущен на русском языке

31 авг 2016 : 		 RAMMSTEIN работают над новым материалом

19 июн 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления RAMMSTEIN

18 июн 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления RAMMSTEIN

12 июн 2016 : 		 Видео с выступления RAMMSTEIN

4 июн 2016 : 		 RAMMSTEIN открыли летний тур

3 июн 2016 : 		 RAMMSTEIN исполнили новый трек

14 апр 2016 : 		 Гитарист RAMMSTEIN в новой песне Tomoyasu Hotei

11 апр 2016 : 		 RAMMSTEIN подали иск против правительственного учреждения Германии

4 ноя 2015 : 		 Трейлер нового бокс-сета RAMMSTEIN

14 окт 2015 : 		 Виниловый бокс-сет RAMMSTEIN в декабре

7 окт 2015 : 		 RAMMSTEIN вновь в деле!

7 окт 2015 : 		 Фрагмент нового DVD RAMMSTEIN

25 сен 2015 : 		 Фрагмент нового DVD RAMMSTEIN

16 сен 2015 : 		 Трейлер документального фильма RAMMSTEIN

26 авг 2015 : 		 Фрагмент нового DVD RAMMSTEIN

14 авг 2015 : 		 Фрагмент нового DVD RAMMSTEIN

14 авг 2015 : 		 Новый DVD RAMMSTEIN выйдет в сентябре

5 авг 2015 : 		 Трейлер от RAMMSTEIN

28 июн 2015 : 		 RAMMSTEIN соберутся в сентябре

29 окт 2014 : 		 Гитарист RAMMSTEIN RICHARD Z. KRUSPE: "Рок не мёртв, но он проходит стадию паршивого качества"

27 окт 2014 : 		 RICHARD KRUSPE не получал удовольствия от студийной работы c RAMMSTEIN

22 сен 2014 : 		 Гитарист RAMMSTEIN: «У нас нет планов на новый альбом или тур»

12 сен 2014 : 		 RAMMSTEIN взяли паузу

4 авг 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления RAMMSTEIN

30 июн 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления RAMMSTEIN

18 апр 2013 : 		 Видео с выступления RAMMSTEIN

22 мар 2013 : 		 Новое видео RAMMSTEIN

12 янв 2013 : 		 Выход нового DVD RAMMSTEIN отложен

14 дек 2012 : 		 Новое видео RAMMSTEIN

7 дек 2012 : 		 Новое видео RAMMSTEIN

23 ноя 2012 : 		 RAMMSTEIN выпустят сборник клипов и новый сингл

21 сен 2012 : 		 RAMMSTEIN выступят на DOWNLOAD, WACKEN OPEN AIR

21 сен 2012 : 		 RAMMSTEIN - хедлайнер юбилейного фестиваля "Рок над Волгой"

29 авг 2012 : 		 Стрелок-подросток в Балтиморе был "одержим" RAMMSTEIN

23 мар 2012 : 		 RAMMSTEIN выступили с Marilyn'ом Manson'ом на ECHO 2012

17 фев 2012 : 		 APOCALYPTICA присоединилась на сцене к RAMMSTEIN

6 дек 2011 : 		 RAMMSTEIN удостоились «мавзолея» в Берлине

5 дек 2011 : 		 Промо-видео нового сборника RAMMSTEIN

19 ноя 2011 : 		 Рассказ о съемках нового видео RAMMSTEIN

11 ноя 2011 : 		 Новое видео RAMMSTEIN

7 ноя 2011 : 		 Видео с первого концерта нового тура RAMMSTEIN

7 ноя 2011 : 		 Промо нового видео RAMMSTEIN

29 окт 2011 : 		 Компиляция RAMMSTEIN выйдет в декабре

27 окт 2011 : 		 Новый сингл RAMMSTEIN выйдет в ноябре

26 авг 2011 : 		 DEATHSTARS на разогреве у RAMMSTEIN

17 июн 2011 : 		 Лучшее от RAMMSTEIN

22 май 2011 : 		 RAMMSTEIN в 'Jimmy Kimmel Live!'

8 май 2011 : 		 Видео с выступления RAMMSTEIN

21 апр 2011 : 		 RAMMSTEIN получили Golden Gods Awards

20 дек 2010 : 		 RAMMSTEIN планируют выпуск DVD и сборника лучших вещей

12 дек 2010 : 		 Видео с выступления RAMMSTEIN

14 окт 2010 : 		 Концерт RAMMSTEIN в Нью-Йорке распродан за 30 минут

23 апр 2010 : 		 Новое видео RAMMSTEIN

24 фев 2010 : 		 RAMMSTEIN записали «Pussy» для русских

30 янв 2010 : 		 Новый сингл RAMMSTEIN

21 янв 2010 : 		 Очередной концерт RAMMSTEIN будет подвергнут цензуре?

21 дек 2009 : 		 Новое видео RAMMSTEIN

23 ноя 2009 : 		 Paul Landers (RAMMSTEIN): «У нас настолько дурная репутация в Германии, что хуже где-либо в другом месте она быть уже не может»

17 ноя 2009 : 		 Видео с концерта RAMMSTEIN

10 ноя 2009 : 		 Новый альбом RAMMSTEIN попал в список запрещённых в Германии

29 окт 2009 : 		 Новый альбом RAMMSTEIN попал в 20 лучших

23 окт 2009 : 		 Закулисные съёмки нового видео RAMMSTEIN

29 сен 2009 : 		 Бокс-сет RAMMSTEIN

29 сен 2009 : 		 Гитарист RAMMSTEIN рассказал о клипе на песню "Pussy"

24 сен 2009 : 		 Бонус-треки к новому альбому RAMMSTEIN

16 сен 2009 : 		 Новый клип RAMMSTEIN "Pussy" в сети

9 сен 2009 : 		 Подробности о новом альбоме RAMMSTEIN

8 сен 2009 : 		 Обложка нового сингла RAMMSTEIN

2 сен 2009 : 		 Первый сингл RAMMSTEIN выйдет в этом месяце

28 авг 2009 : 		 Еще один потрековый разбор нового альбома RAMMSTEIN

20 авг 2009 : 		 Потрековый разбор нового альбома RAMMSTEIN

20 июл 2009 : 		 Новая песня RAMMSTEIN просочилась в сеть

24 апр 2009 : 		 Новости о новом альбоме RAMMSTEIN

19 фев 2009 : 		 RAMMSTEIN начнут микширование в марте

31 дек 2008 : 		 RAMMSTEIN завершили первый этап записи

24 ноя 2008 : 		 Новый альбом RAMMSTEIN выйдет не раньше осени

18 ноя 2008 : 		 RAMMSTEIN в студии

30 ноя 2007 : 		 Гитарист RAMMSTEIN о своем проекте EMIGRATE

18 июл 2007 : 		 Менеджмент RAMMSTEIN опроверг информацию об уходе вокалиста

25 май 2007 : 		 RAMMSTEIN приступили к записи нового альбома

16 мар 2007 : 		 RAMMSTEIN номинированы на German ECHO Award

23 окт 2006 : 		 Подробности о DVD RAMMSTEIN "Völkerball"

17 окт 2006 : 		 RAMMSTEIN выпустят DVD в ноябре

6 сен 2006 : 		 RAMMSTEIN: Новый DVD на подходе

5 фев 2006 : 		 RAMMSTEIN: обложка и трек-лист сингла "Mann Gegen Mann"

29 янв 2006 : 		 RAMMSTEIN: сингл "Mann Gegen Mann" выйдет в марте

16 дек 2005 : 		 RAMMSTEIN: полная версия 'Rosenrot' в сети

15 окт 2005 : 		 RAMMSTEIN готовят клип "Mann Gegen Mann"

6 окт 2005 : 		 RAMMSTEIN: детали о новом альбоме

22 сен 2005 : 		 Новое видео RAMMSTEIN в сети

8 сен 2005 : 		 RAMMSTEIN: новые сэмплы

20 авг 2005 : 		 RAMMSTEIN обьявили название нового альбома

28 июн 2005 : 		 RAMMSTEIN: новые подробности о "Reise, Reise (Vol.2)"

15 июн 2005 : 		 RAMMSTEIN: новый альбом уже в сентябре

3 май 2005 : 		 RAMMSTEIN: японский релиз "Reise, Reise"

| - |
|||| 18 сен 2017

Гитарист RAMMSTEIN: «Новый альбом может стать для нас последним»

*
zoom
*
* *
Гитарист RAMMSTEIN Richard Kruspe в недавнем интервью сообщил, что новая работа может стать последней в карьере группы:

«Я очень скептически отношусь к тому, что RAMMSTEIN вернутся в студию, потому что в последний раз мы практически разошлись. Так что это всегда крайне напряжённо и болезненно. И памятуя об этом опыте, я немного нервничаю на этот счёт. И мы пришли к соглашению, что запишем песен пять, чтобы не давить друг на друга.

Мы начали всё это года два назад, и я могу сказать, что просто играть с ребятами по ряду причин было очень естественно и принесло много удовольствия. И с того момента у нас накопилось где-то в районе 28 набросков — я не могу назвать это "песнями", это идеи. И мы буквально вернулись к тому, с чего начинали, когда были очень эмоциональными и полны энтузиазма по части сочинения. Такого раньше не было. Мы вернулись к тому состоянию, когда все уважают друг друга, и появилось ощущение, что круг замкнулся, мы начинаем вновь как будто с нуля, что очень круто. Это сродни тому, когда ты прошёл через ворох проблем, которые накапливаются оттого, что ты играешь одним составом вот уже двадцать два года, что и правда сложно. Многие группы не добирались до этого момента, они меняли людей, а мы в это не верим. Мы прошли через массу случаев, когда хотелось всё бросить и сказать: "Я больше не хочу этого делать, я не хочу быть в группе", но каждый раз находили варианты, чтобы справиться с этим, разговаривая друг с другом, что и позволяло оставаться вместе. Так что сейчас мы полны сил и желания создавать, и я очень рад этому».

Относительно общего направления нового материала Richard сказал:

«Конечно же, группа всегда хочет создать свою лучшую работу. В этот раз мы хотим поменять всю команду продюсеров. Мы работали с нашим продюсером на последних шести альбомах, и сейчас ощущаем, что нам нужен шанс, нужно встретиться с другими людьми и найти тех, кто в настоящий момент будет для нас подходить лучше всего.

У меня есть ощущение, по ряду причин, что это будет наша последняя запись. Это всего лишь ощущение — и я могу ошибаться, но на текущий момент у меня есть чувство, что это наша последняя работа, и я хочу выложиться на двести процентов и сделать всё по максимуму. Когда я слушал материал, то почувствовал в нём потенциал, и я очень доволен тем, что мы сейчас делаем. Так что я с оптимизмом смотрю в будущее и надеюсь, что мы начнём запись, быть может, где-то в следующем году».

По словам Kruspe, RAMMSTEIN не так много выступали в 2017 году, потому что «откатали прошлый год, все эти фестивали, а трое из команды не хотят ехать в турне, хотя вторая половина хочет этого. Так что мы пошли на компромисс... Мы решили, что не будем давать столько концертов, сколько было в прошлом году. Вот почему мы даём двадцать — двадцать пять концертов.

В RAMMSTEIN демократия, и у всех есть право голоса. И если трое говорят "да", а трое "нет", надо искать компромисс, что мы и сделали».

На вопрос о том, почему RAMMSTEIN требуется столько времени на создание нового материала в отличие от других команд, Richard ответил:

«Очевидно, что у каждого свои причины. Во-первых, музыкальная индустрия серьёзно поменялась. Раньше основной доход приносили продажи пластинок, но всё изменилось. Во-вторых, мы всегда верили, и у нас никогда не было иного варианта как не верить, в наши концерты. В начале карьеры никто не ставил наших песен на радио, никто не крутил клипов — с этим у нас были огромные проблемы — так что единственным вариантом для нас была концентрация на концертах. И мы не знали тогда, что всё так поменяется как сейчас. Для нас с самого начала основной была ставка на концерты.

Европейские и в особенности немецкие группы ездят в туры больше, чем другие, американские группы. Они играют у себя, потом едут в Европу и играют два или... Ну пять или десять концертов, и всё. Так что мы всегда играли тут, а потом ехали туда и играли, полагаю, больше. И поэтому у нас получалась совсем другая ритмика. И другая причина, когда дело доходит до записи и она длится просто вечность, так как нас шестеро и у каждого своё мнение по любому вопросу, и каждый уверен, что его взгляд самый правильный. Так что постоянно происходит множество обсуждений, и постоянно ищется компромисс — всё это требует огромных временных затрат. Сейчас мы находимся в ситуации, когда нам этого действительно не нужно. У нас есть огромное преимущество в том, что на этот счёт никакого давления — нет никаких лейблов, менеджмента и всего такого; только мы сами. И в этот период нашей жизни мы должны быть четко уверены в том, что то, что мы сделаем, стоило ждать. И мы всегда хотим иметь возможность сказать: "Знаете, а получилось не так хорошо, поэтому давайте не будем этого делать". И я очень рад, что у нас именно такая ситуация».

Гитарист добавил, что создание нового альбома «требует большого количества переговоров, любви и размышлений о себе»: «Я к тому, что мне нужно дистанцироваться. Я как-то уехал в Нью-Йорк, чтобы посмотреть на всё иначе. Очень важно это понимание и умение переступить через собственное эго, увидеть всё в общем, чтобы понять, что нужно группе. И иногда ты понимаешь, что делать ещё больше — не вариант в текущей ситуации. Иногда нужно сделать шаг назад. Это просто как терапия для себя, для группы. 50% времени мы просто обсуждаем материал».

RAMMSTEIN Guitarist On Upcoming Album:






Like!+17Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 23 )

Blackout 74
18 сен 2017, 19:58		Для меня, их 4 альбом оказался последним, а про остальное вообще молчу.

matthew3833
18 сен 2017, 20:01		Плохие новости. Возможно им просто стоит взять концертную паузу.

WarSong
18 сен 2017, 20:03		Давно пора

DirtyPigs
18 сен 2017, 20:19		Опять Круспе разнылся.Его интервью одни сплошные жалобы.Пусть лучше берут интервью у других участников

Kliops144
18 сен 2017, 20:21		Тоже подумалось, что только Круспе и тянет кота за яйца.

Reflection
18 сен 2017, 20:27		Круспе был главной движущей силой на втором и третьем альбомах. Вне Раммштайн только Круспе и видно. Всем остальным(кроме Тилля) походу ничего ни от Раммштайн, ни от музыки больше не надо. Поэтому Круспе имеет право высказываться в таком духе.

SS-ULTRA
18 сен 2017, 20:28		Как то по фиг. Если бы не сиськи письки в клипах и провокационные тексты, хрен им а не популярность.

Hellg
18 сен 2017, 20:57		Я единственный, кто никогда не слушал эту группу?

Flaming
18 сен 2017, 21:26		Ой, это быдлогоп-митол почти распалось?
Счастье.
Пусть не возвращаются.

Red One
18 сен 2017, 21:37		Группа давно являет собой пиротехническое шоу, а их последний альбом более чем уныл. С музыкальной точки зрения, разумеется. Сольник Линдемана туда же

and3223r
18 сен 2017, 21:42		"Я единственный, кто никогда не слушал эту группу?"
Нет, если речь о целенаправленном прослушивании)
Начал симпатизировать им с перевода Гоблином Властелина Колец - там это в тему) Что-то сосёд за стенкой громко ставил. Старался не слышать) И какой-то чел подарил пару дисков, и каждый раз пытался врубить, когда приходил ко мне в гости. Что-то даже нравилось. Но потом я их стал от него прятать.

Dark Funeral
18 сен 2017, 21:59		По моему это тупиковое направление, типа, дж-дж-дж, сиськи-письки-сиськи-письки, дж-дж-дж. Неудивительно, что они ничего не могут принципиально нового сочинить. Удивительно, что они не развалились еще лет 10 назад.

Garuda
18 сен 2017, 22:23		Я единственный, кто слушает их со времён Sehnsucht? о.о Помню даже премьеру клипа Du Hast на Муз ТВ в конце 90-х. А вообще огромное спасибо ребятам за всё то, что они уже сделали и, какое бы решение они не приняли относительно своего будущего, Rammstein вне всяких сомнений останется в сердцах тысяч, даже миллионов людей по всему миру. Всё было действительно круто!

JohnnyMilliard
18 сен 2017, 22:51		Меньше концертов и все устаканится...надеюсь.

Orgik
18 сен 2017, 23:13		->Как то по фиг. Если бы не сиськи письки в клипах и провокационные тексты, хрен им а не популярность.

Чушь. Майн херц бренд лучшая песня.

RomV
18 сен 2017, 23:38		Мы разговариваем, понимаем, прислушиваемся, сострадаем и всячески поддерживаем друг друга, садясь в кружок и постоянно обсуждая и говоря о наших чувствах.
Прям не группа взрослых мужиков, а какое-то собрание психологической поддержки с полнейшей идиллией и толерантностью внутри.

Артур Коури
18 сен 2017, 23:45		То, что новый альбом возможно станет последним ничего страшного. Главное, чтобы продолжили концертную деятельность.

Артур Коури
18 сен 2017, 23:47		Flaming, прочти внимательно свой коммент и хорошенько задумайся, кто быдло?

Артур Коури
18 сен 2017, 23:50		RomV, благодаря этому они единственная в мире Хеви-Метал группа состав который остается прежним вот уже более 25 лет!

TirRex
19 сен 2017, 00:46		Артур Коури, хэви-метал? Чоооо?

TirRex
19 сен 2017, 00:46		RomV, дипломатия эффективнее войны, как говорится

Hellg
19 сен 2017, 01:56		and3223r: Так-то я её конечно слышал. Она в конце 90-х из каждой второй тачки играла. Впрочем, жгучего неприятия эта группа тоже никогда не вызывала.

The Dark Moon
19 сен 2017, 02:31		Дело говорит Рихард. Мужикам уже давно за 50 лет, пора бы заняться чем-нибудь другим. Рок и метал-музыка - дело молодых.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



просмотров: 3626

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Bad Sector Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом