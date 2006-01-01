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*Destruction*



22 сен 2017 : 		 Новый релиз DESTRUCTION выйдет осенью

14 июн 2017 : 		 DESTRUCTION начнут работу над новым материалом в следующем году

23 фев 2017 : 		 DESTRUCTION перезаписали классику

10 авг 2016 : 		 Видео с текстом от DESTRUCTION

30 май 2016 : 		 Первая серия "Schmier - On The Attack!"

16 май 2016 : 		 Видео полного выступления DESTRUCTION

13 май 2016 : 		 Трейлер к новому альбому DESTRUCTION

11 май 2016 : 		 Фронтмен DESTRUCTION: "Богатые не играют трэш"

3 май 2016 : 		 Новое видео DESTRUCTION

1 май 2016 : 		 Фронтмен DESTRUCTION: "России нужен Путин"

27 апр 2016 : 		 Вокалист DESTRUCTION об Axl/DC

11 апр 2016 : 		 Трейлер к новому альбому DESTRUCTION

9 апр 2016 : 		 DESTRUCTION обокрали в Воронеже

18 мар 2016 : 		 Видео с текстом от DESTRUCTION

12 фев 2016 : 		 Обложка нового альбома DESTRUCTION

16 янв 2016 : 		 DESTRUCTION выпустят новый альбом в мае

21 ноя 2015 : 		 Лидер DESTRUCTION подверг критике американские группы за отмену концертов в Европе

16 мар 2015 : 		 Барабанщик DESTRUCTION пропустит тур

21 фев 2015 : 		 Архивный концерт DESTRUCTION

16 апр 2014 : 		 Видео с выступления DESTRUCTION

10 янв 2014 : 		 Вокалист DESTRUCTION работает с музыкантами ACCEPT

8 ноя 2013 : 		 DESTRUCTION выступят с юбилейным шоу в Германии

26 сен 2013 : 		 KRISIUN присоединились на сцене к DESTRUCTION для исполнения VENOM

2 дек 2012 : 		 Три барабанщика на концерте DESTRUCTION

25 ноя 2012 : 		 Новый альбом DESTRUCTION доступен для прослушивания

13 ноя 2012 : 		 Новое видео DESTRUCTION

29 окт 2012 : 		 Оформление нового альбома DESTRUCTION

13 окт 2012 : 		 Видео с текстом от DESTRUCTION

5 окт 2012 : 		 Новая песня DESTRUCTION

29 сен 2012 : 		 Трейлер нового альбома DESTRUCTION

21 сен 2012 : 		 Трек-лист нового альбома DESTRUCTION

13 сен 2012 : 		 Трейлер обложки нового альбома DESTRUCTION

8 сен 2012 : 		 Превью нового трека DESTRUCTION

25 авг 2012 : 		 Детали нового альбома DESTRUCTION

8 авг 2012 : 		 Вокалисты SODOM, TANKARD на новом альбоме DESTRUCTION

6 авг 2012 : 		 Название нового альбома DESTRUCTION

7 июл 2012 : 		 Фронтмен DESTRUCTION: «Новый альбом будет более сильным»

10 июн 2012 : 		 Юбилейный альбом DESTRUCTION выйдет в ноябре

27 апр 2012 : 		 DESTRUCTION получили звезду в Эквадоре

8 янв 2012 : 		 DESTRUCTION начали работу над юбилейным альбомом

21 мар 2011 : 		 Видео с выступления DESTRUCTION

12 мар 2011 : 		 Видео с выступления DESTRUCTION

20 фев 2011 : 		 Новое видео DESTRUCTION

14 фев 2011 : 		 Новый альбом DESTRUCTION доступен для прослушивания

28 янв 2011 : 		 Новая песня DESTRUCTION

23 дек 2010 : 		 Трейлер к новому альбому DESTRUCTION

15 дек 2010 : 		 Новая песня DESTRUCTION

23 ноя 2010 : 		 Фронтмен DESTRUCTION о новом барабанщике

20 ноя 2010 : 		 Детали нового альбома DESTRUCTION

16 ноя 2010 : 		 Обложка нового альбома DESTRUCTION

7 июл 2010 : 		 Название нового альбома DESTRUCTION

11 июн 2010 : 		 DESTRUCTION на NUCLEAR BLAST RECORDS

10 мар 2010 : 		 DESTRUCTION расстались с барабанщиком

29 янв 2010 : 		 Дата выхода нового DVD DESTRUCTION

12 янв 2010 : 		 Трек-лист нового DVD DESTRUCTION

18 дек 2009 : 		 Обложка нового DVD DESTRUCTION

9 дек 2009 : 		 Трейлер нового DVD DESTRUCTION

21 окт 2009 : 		 Гитарист EVILE отыграл с DESTRUCTION на вечере памяти басиста группы

2 окт 2009 : 		 Новый трек от DESTRUCTION

11 сен 2009 : 		 DESTRUCTION наняли гитариста EVILE

1 сен 2009 : 		 Гитарист DESTRUCTION сломал палец

12 авг 2009 : 		 Первый семпл с нового концертного диска DESTRUCTION

31 июл 2009 : 		 Фронтмен DESTRUCTION выступил вместе с RAGE

3 июл 2009 : 		 Выход нового альбома DESTRUCTION отложен

24 июн 2009 : 		 Опубликован трек-лист нового альбома DESTRUCTION

13 июн 2009 : 		 Дата выхода нового концертного альбома DESTRUCTION

4 июн 2009 : 		 Опубликована обложка нового альбома DESTRUCTION

30 мар 2009 : 		 Украдена гитара DESTRUCTION

2 сен 2008 : 		 DESTRUCTION: заглавный трек нового альбома

31 янв 2007 : 		 DESTRUCTION: Видео 'Total Desaster' в сети

16 ноя 2006 : 		 Подробности о сборнике DESTRUCTION "Thrash Anthems"

5 сен 2006 : 		 DESTRUCTION: Запись "Best Of Classix" пройдет в этом месяце

10 май 2006 : 		 DESTRUCTION перезапишут старые хиты

17 апр 2006 : 		 Концерт DESTRUCTION в Эквадоре закончился массовым хаосом

27 сен 2005 : 		 DESTRUCTION опубликовали новое видео

29 авг 2005 : 		 DESTRUCTION: кадры из нового видео

13 авг 2005 : 		 DESTRUCTION определились с датой выхода альбома

30 июл 2005 : 		 DESTRUCTION: детали нового альбома

28 май 2005 : 		 DESTRUCTION: подробности работы над альбомом

29 апр 2005 : 		 Черновик новой композиции DESTRUCTION

10 ноя 2001 : 		 Destruction - новый барабанщик

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|||| 22 сен 2017

Новый релиз DESTRUCTION выйдет осенью

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Десятого ноября DESTRUCTION выпустят вторую часть сборника перезаписанного старого материала, "Thrash Anthems II", обложку для которого создал Gyula Havancsak, известный по работе с ANNIHILATOR, GRAVE DIGGER, STRATOVARIUS, TANKARD и многими другими:

01. Confused Mind02. Black Mass03. Frontbeast04. Dissatisfied Existence05. United By Hatred06. The Ritual07. Black Death08. The Antichrist09. Confound Games10. Ripping You Off Blind11. Satan's Vengeance12. Holiday in Cambodia (DEAD KENNEDYS cover) (bonus track)

DESTRUCTION To Release 'Thrash Anthems II' Collection Of Re-Recorded Classics In November






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