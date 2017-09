22 сен 2017



Новый релиз DESTRUCTION выйдет осенью Десятого ноября DESTRUCTION выпустят вторую часть сборника перезаписанного старого материала, "Thrash Anthems II", обложку для которого создал Gyula Havancsak, известный по работе с ANNIHILATOR, GRAVE DIGGER, STRATOVARIUS, TANKARD и многими другими:



01. Confused Mind02. Black Mass03. Frontbeast04. Dissatisfied Existence05. United By Hatred06. The Ritual07. Black Death08. The Antichrist09. Confound Games10. Ripping You Off Blind11. Satan's Vengeance12. Holiday in Cambodia (DEAD KENNEDYS cover) (bonus track)















+9 -0





просмотров: 430