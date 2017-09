18 сен 2017



DAVID LEE ROTH на 'Summer Spectacular Under The Stars' DAVID LEE ROTH выступил на 'Summer Spectacular Under The Stars' девятого сентября, исполнив четыре песни: "Just A Gigolo", "California Girls" и два трека VAN HALEN "Ice Cream Man" и "Jump".











+0 -3





просмотров: 310