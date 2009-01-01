23 сен 2017



Лидер MEGADETH работает над материалом для игры В ходе недавнего интервью у лидера MEGADETH Dave'a Mustaine'a спросили, что в ближайших планах у команды:



«Сейчас у нас тур по Северной Америке со SCORPIONS, потом мы едем в Южную Америку. И потом будет пауза — тур закончится — будем готовиться к новой записи. Я сейчас работаю над игрой, которая охватит большую часть истории команды и включит множество риффов, которые мы так и не использовали, просто подготовиться к новому турне, новой кампании. Мы должны лейблу еще один альбом, так что, как минимум один мы запишем. Пока я не вижу поводов для остановки, тем более что у нас прекрасный состав и мы отлично сейчас играем!»













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