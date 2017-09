сегодня



Видео с текстом от COMMUNIC "Where Echoes Gather, Pt. 1: Beneath the Giant", новая песня группы COMMUNIC, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома “Where Echoes Gather”, выход которого запланирован на 27 октября на AFM Records.



По словам музыкантов, на создание этой композиции группу вдохновил визит в один крупный восточноевропейский город, живущий сумасшедшей жизнью с людьми спешащими на работу, слепыми как овцы, не замечающими нищих и сирот, обитающих в подземных коммуникациях, молодежью, убегающей от реальности с ее проблемами, политиками и масс-медиа, лишь усугубляющими ситуацию.



"Where Echoes Gather" будет издан в диджипаке и на цветном (золотом и красном) виниле. Виниловое издание выйдет ограниченным тиражом по 250 копий для каждого цвета. Это первый за последние шесть лет альбом группы.



Трек-лист:

01. The Pulse of the Earth (Part 1 - The Magnetic Center)

02. The Pulse of the Earth (Part 2 - Impact Of The Wave)

03. Where Echoes Gather (Part 1 - Beneath The Giant)

04. Where Echoes Gather (Part 2 - The Underground Swine)

05. Moondance

06. Where History Lives

07. Black Flag of Hate

08. The Claws Of The Sea (Part 1 - Journey Into The Source)

09. The Claws Of The Sea (Part 2 - The First Moment)

Бонусы:

10. Watching It All Disappear (Live In Studio 2017)

11. At Dewy Prime (Live In Studio 2017)

12. Waves Of Visual Decay (Acoustic Live Version - 10th Anniversary Concert) http://www.communic.org







