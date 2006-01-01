18 сен 2017



Никакого альбома NAPALM DEATH до конца 2018 Вокалист NAPALM DEATH Mark "Barney" Greenway в недавнем интервью опроверг информацию о том, что у коллектива готов материал для нового альбома, сказав, что все находится только в начальной стадии.















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