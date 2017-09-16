18 сен 2017



Одно из последних видео с вокалистом LINKIN PARK Вдова Честера Беннингтона, Talinda, опубликовала ролик, в котором Честер весело проводит время с семьей. Менее чем через два дня музыкант покончит с собой.







This is what depression looked like to us just 36 hrs b4 his death. He loved us SO much & we loved him. #fuckdepression #MakeChesterProud pic.twitter.com/VW44eOER4k

— Talinda Bennington (@TalindaB) September 16, 2017













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