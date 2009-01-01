18 сен 2017



Видео с выступления MEGADETH на Madison Square Garden Видео выступления MEGADETH, состоявшегося 16 сентября в Нью-Йорке на Madison Square Garden, доступно ниже. Группа открыла совместный тур со SCORPIONS концертом в Reading, Pennsylvania, 14 сентября.



































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