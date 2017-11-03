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Scorpions
18 сен 2017
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Видео с первого концерта североамериканского тура SCORPIONS
15 сен 2017
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SCORPIONS записали две новые песни
10 сен 2017
:
Песню SCORPIONS поставили по ошибке
15 авг 2017
:
Гитарист SCORPIONS о долголетии команды
8 авг 2017
:
Гитарист SCORPIONS о решении Трампа построить стену
5 июл 2017
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Гитарист SCORPIONS о разогреве MEGADETH
23 мар 2017
:
SCORPIONS объявили даты американского тура с MEGADETH
26 янв 2017
:
MIKKEY DEE надеется записать альбом со SCORPIONS
22 дек 2016
:
SCORPIONS, METAL BLADE RECORDS, Rainbow Bar & Grill в 'Hall Of Heavy Metal History'
6 дек 2016
:
Вокалист SCORPIONS: «Взаимоотношения с Mikkey просто замечательные!»
20 ноя 2016
:
SCORPIONS играют в 'My Favorite Things'
28 окт 2016
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Вокалист SCORPIONS: «Mikkey Dee принёс с собой новую энергетику!»
10 окт 2016
:
ULI JON ROTH присоединился на сцене к SCORPIONS
12 сен 2016
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Барабанщик MOTÖRHEAD стал постоянным участником SCORPIONS
5 сен 2016
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SCORPIONS исполнили MOTÖRHEAD
26 авг 2016
:
Фильм о SCORPIONS выйдет осенью
25 авг 2016
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Концертный релиз SCORPIONS выйдет осенью
22 июл 2016
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SCORPIONS впервые выступят в Австралии
2 июл 2016
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Гитарист METALLICA сочинил предисловие к новой книге о SCORPIONS
12 май 2016
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Гитарист SCORPIONS объяснил, почему группа не ушла на покой
11 май 2016
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SCORPIONS с барабанщиком MOTÖRHEAD: видео
29 апр 2016
:
Барабанщик MOTÖRHEAD выступит со SCORPIONS
21 апр 2016
:
Гитарист SCORPIONS о ситуации в AC/DC
13 апр 2016
:
Концертное видео от SCORPIONS
22 мар 2016
:
SCORPIONS сыграли неполное шоу
16 мар 2016
:
Документальный фильм о создании "Animal Magnetism" SCORPIONS
11 мар 2016
:
Документальный фильм о создании "Animal Magnetism" SCORPIONS
16 фев 2016
:
Туровое издание последнего альбома SCORPIONS выйдет c двумя DVD
5 фев 2016
:
Видео с выступления SCORPIONS в программе Na Sowas!
12 янв 2016
:
SCORPIONS отыграют пять концертов в Лас-Вегасе
25 дек 2015
:
SCORPIONS в Musikladen TV
24 дек 2015
:
Поздравление от SCORPIONS
23 дек 2015
:
SCORPIONS на немецком ТВ
22 дек 2015
:
Редкое концертное видео SCORPIONS
20 дек 2015
:
Видео с выступления SCORPIONS в программе Rockpop
18 дек 2015
:
Новое видео SCORPIONS
15 дек 2015
:
Видео с выступления SCORPIONS
12 дек 2015
:
Семплы треков переиздания SCORPIONS "Tokyo Tapes"
6 дек 2015
:
Видео с выступления SCORPIONS
3 дек 2015
:
Редкая композиция SCORPIONS
1 дек 2015
:
RUDOLF SCHENKER: «Было важно, чтобы SCORPIONS выступили в Париже»
26 ноя 2015
:
Документальный фильм SCORPIONS о "Taken By Force"
26 ноя 2015
:
Фанаты SCORPIONS поют национальный гимн Франции
21 ноя 2015
:
Семплы треков переиздания SCORPIONS "Love At First Sting"
20 ноя 2015
:
Шесть релизов SCORPIONS попали в чарты
17 ноя 2015
:
Семплы треков переиздания SCORPIONS "World Wide Live"
14 ноя 2015
:
Документальный фильм SCORPIONS о "Taken By Force"
12 ноя 2015
:
Семплы треков переиздания SCORPIONS "Animal Magnetism"
11 ноя 2015
:
Семплы треков переиздания SCORPIONS "Lovedrive"
10 ноя 2015
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Семплы треков переиздания SCORPIONS "Savage Amusement"
9 ноя 2015
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Семплы треков переиздания SCORPIONS "Taken By Force"
7 ноя 2015
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Семплы песен из переиздания SCORPIONS
4 ноя 2015
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Нереализованный трек SCORPIONS
3 ноя 2015
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Документальный фильм SCORPIONS о "Taken By Force"
20 окт 2015
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Документальный фильм SCORPIONS выйдет в ноябре
19 окт 2015
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SCORPIONS отменили специальное шоу
15 окт 2015
:
Гитарист SCORPIONS о переизданиях
9 окт 2015
:
Видео с выступления SCORPIONS
7 окт 2015
:
Вокалист SCORPIONS о своем автомобиле
29 сен 2015
:
Вокалист SCORPIONS: «Нет ничего, что бы я хотел поменять в нашей карьере»
25 сен 2015
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Демо "Coming Home" SCORPIONS
18 сен 2015
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Трейлер нового переиздания SCORPIONS
17 сен 2015
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Видео полного выступления SCORPIONS
16 сен 2015
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Демо нереализованного трека SCORPIONS
14 сен 2015
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Гитарист SCORPIONS: "Альбом SCHENKER BROTHERS отложен из-за юбилея группы"
4 сен 2015
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Трейлер переизданий SCORPIONS
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Колыбельные от SCORPIONS
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Новое видео SCORPIONS
16 июл 2015
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Гитарист SCORPIONS: "Рок-н-ролл никогда не умрет!"
15 июл 2015
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Переиздания SCORPIONS выйдут в ноябре
22 июн 2015
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Профессиональное видео полного выступления SCORPIONS
16 июн 2015
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Последний альбом SCORPIONS выйдет в США с 7 бонус-треками
26 май 2015
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Вокалист SCORPIONS в программе "Познер"
23 май 2015
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SCORPIONS в программе "Вечерний Ургант"
9 май 2015
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Видео с текстом от SCORPIONS
4 май 2015
:
SCORPIONS открыли мировой тур
15 апр 2015
:
Гитарист SCORPIONS о названии нового альбома
16 фев 2015
:
Фронтмен SCORPIONS об альбоме "Eye To Eye": "Лучшая ошибка, которую мы когда-либо совершали"
16 фев 2015
:
Репортаж о премьере документального фильма о SCORPIONS
13 фев 2015
:
"Virgin Killer" SCORPIONS выйдет на виниле
10 фев 2015
:
Гитарист SCORPIONS объяснил, почему "прощальный" тур не стал прощальным
9 фев 2015
:
Новое видео SCORPIONS
1 фев 2015
:
Семплы новых песен SCORPIONS
15 янв 2015
:
Видео с текстом от SCORPIONS
6 янв 2015
:
Трейлер нового альбома SCORPIONS
19 дек 2014
:
Обложка и трек-лист нового альбома SCORPIONS
30 ноя 2014
:
JAMES KOTTAK вернулся в SCORPIONS
3 сен 2014
:
Умер менеджер SCORPIONS
17 авг 2014
:
SCORPIONS отметят юбилей альбомом и туром
6 авг 2014
:
Видео с выступления SCORPIONS
29 июл 2014
:
Запросы SCORPIONS влияют на цену билетов
17 июл 2014
:
SCORPIONS передумали уходить
7 май 2014
:
Барабанщик SCORPIONS вернулся домой
2 май 2014
:
SCORPIONS о ситуации с James'ом Kottak'ом
29 апр 2014
:
Барабанщик SCORPIONS сядет в тюрьму за оскорбление Ислама
7 апр 2014
:
SCORPIONS выступили без Kottak'a
24 фев 2014
:
SCORPIONS выступят в Бахрейне на гран-при формулы 1
5 фев 2014
:
SCORPIONS записали кавер-версию RAINBOW для трибьюта DIO
9 янв 2014
:
'Blackout' SCORPIONS выйдет на SACD
24 дек 2013
:
Вокалист SCORPIONS о выборе песен для "MTV Unplugged"
18 дек 2013
:
EPK от SCORPIONS
27 ноя 2013
:
Фрагмент нового DVD SCORPIONS
25 ноя 2013
:
Фрагмент нового DVD SCORPIONS
15 ноя 2013
:
Трейлер нового DVD SCORPIONS
25 окт 2013
:
Трек-лист нового концертного релиза SCORPIONS
16 окт 2013
:
SCORPIONS получили награду DER STEIGER
11 окт 2013
:
Концертный релиз SCORPIONS выйдет в ноябре
14 сен 2013
:
SCORPIONS представили новые песни
11 июл 2013
:
Гитарист SCORPIONS считает NICKELBACK лучшей группой нового поколения
29 июн 2013
:
'MTV Unplugged - Live In Athens' SCORPIONS выйдет в 2013
5 июн 2013
:
SCORPIONS работают в студии
23 апр 2013
:
SCORPIONS вспоминают Сторма Торгерсона
18 апр 2013
:
Делюкс-издание "Crazy World" SCORPIONS выйдет в июне
24 мар 2013
:
Участники SCORPIONS о LED ZEPPELIN
6 янв 2013
:
Вокалист SCORPIONS о прощальном туре и новом релизе
24 дек 2012
:
Видео с выступления SCORPIONS
18 дек 2012
:
Рождественские открытки SCORPIONS
5 дек 2012
:
SCORPIONS на вершине австрийских гор
4 ноя 2012
:
Холст 'Blackout' от SCORPIONS
16 окт 2012
:
SCORPIONS исполнили акустическую версию 'Still Loving You'
20 сен 2012
:
Видео с пресс-конференции SCORPIONS из Парагвая
21 авг 2012
:
Видео полного концерта SCORPIONS
5 авг 2012
:
Профессиональное видео c выступления SCORPIONS
15 июл 2012
:
Гитарист SCORPIONS хочет сохранить "дух 80-х" в найденных записях
8 июл 2012
:
Видео с выступления SCORPIONS
2 июл 2012
:
Видео с выступления SCORPIONS
13 июн 2012
:
SCORPIONS вдохнут новую жизнь в незаконченные песни из 80-х и 90-х
25 апр 2012
:
SCORPIONS: Видео из Челябинска
2 фев 2012
:
SCORPIONS выступили на немецком телевидении
1 фев 2012
:
SCORPIONS планируют "специальные" релизы после окончания тура
24 янв 2012
:
Пять новых клипов SCORPIONS
11 янв 2012
:
SCORPIONS встретили новый год у Бранденбургских ворот
5 янв 2012
:
Новые релизы SCORPIONS выйдут в США в январе
9 ноя 2011
:
Детали Blu-Ray издания SCORPIONS:
22 окт 2011
:
Семплы с нового релиза SCORPIONS
13 окт 2011
:
Концертный релиз SCORPIONS выйдет в октябре
5 окт 2011
:
Трек-лист нового релиза SCORPIONS
3 окт 2011
:
Фрагмент перезаписанной песни SCORPIONS
29 сен 2011
:
Обложка нового релиза SCORPIONS
23 авг 2011
:
SCORPIONS сыграют последнее немецкое шоу на Wacken Open Air
25 июл 2011
:
TARJA TURUNEN присоединилась на сцене к SCORPIONS
15 июл 2011
:
Документальный фильм о SCORPIONS выйдет в 2013-м году
30 июн 2011
:
SCORPIONS выступят с оркестром на BERLIN CLASSIC OPEN AIR
29 июн 2011
:
Видео с выступления SCORPIONS
11 апр 2011
:
SCORPIONS перезапишут свои хиты для нового альбома
31 мар 2011
:
SCORPIONS выступили на юбилее Горбачева
21 янв 2011
:
SCORPIONS выступят на концерте ко дню рождения Горбачева
30 ноя 2010
:
SCORPIONS в России в мае
20 окт 2010
:
"Премиум"-издание последнего альбома SCORPIONS
24 авг 2010
:
MICHAEL SCHENKER, CARMINE APPICE выступили вместе со SCORPIONS
1 июл 2010
:
SCORPIONS были вынуждены отменить выступление в Коламбусе
20 июн 2010
:
VINCE NEIL присоединился к SCORPIONS
17 июн 2010
:
SCORPIONS подписали контракт с BMG RIGHTS MANAGEMENT
23 май 2010
:
SCORPIONS о смерти DIO
13 май 2010
:
SCORPIONS объединились с Simfy Live
2 май 2010
:
SCORPIONS думают об объединении с бывшими участниками
20 апр 2010
:
Выиграй последний альбом SCORPIONS с автографами!
14 апр 2010
:
Новое видео SCORPIONS
8 апр 2010
:
SCORPIONS представлены в HOLLYWOOD'S ROCKWALK
29 мар 2010
:
TARJA TURUNEN выступила вместе со SCORPIONS на немецком TV
18 мар 2010
:
SCORPIONS открыли турне в Праге
25 фев 2010
:
Превью нового альбома SCORPIONS
24 фев 2010
:
Фрагменты новой песни SCORPIONS
20 фев 2010
:
Новый сингл SCORPIONS дебютировал на греческом радио
6 фев 2010
:
Трек-лист нового альбома SCORPIONS
5 фев 2010
:
TARJA TURUNEN на новом альбоме SCORPIONS
28 янв 2010
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Гитарист SCORPIONS объяснил, почему группа решила уйти со сцены
24 янв 2010
:
SCORPIONS завершают карьеру
9 янв 2010
:
Обложка нового альбома SCORPIONS
6 янв 2010
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Бывший ударник SCORPIONS заключил контракт с Dark Star Records
25 дек 2009
:
SCORPIONS представят новый альбом в Москве
23 ноя 2009
:
SCORPIONS объявили название нового альбома
14 ноя 2009
:
SCORPIONS поедут в двухлетнее мировое турне
18 окт 2009
:
SCORPIONS работают над 12 новыми песнями
10 окт 2009
:
Вокалист SCORPIONS в песне по защите климата
16 сен 2009
:
SCORPIONS вместе с другими звездами запишут песню
3 сен 2009
:
SCORPIONS напряженно работают над новым диском
14 июл 2009
:
Гитарист SCORPIONS выпустит автобиографию
16 июн 2009
:
SCORPIONS продлили контракт с лейблом
6 июн 2009
:
Доступно проф видео с концерта SCORPIONS в Польше
22 апр 2009
:
SCORPIONS готовят новый материал в студии
3 апр 2009
:
SCORPIONS начнут работу над новым альбомом в этом году
22 фев 2009
:
Видео с выступления SCORPIONS на вручении награды ECHO
9 фев 2009
:
SCORPIONS получат награду ECHO
11 дек 2008
:
В Великобритании страница SCORPIONS в Wikipedia заблокирована за детскую порнографию
5 май 2008
:
Документальный ролик о поездке SCORPIONS по России
1 май 2008
:
Две редких демо-записи SCORPIONS в сети
8 ноя 2007
:
SCORPIONS: Выход DVD "Live At Wacken" перенесен на декабрь
13 окт 2007
:
Новый DVD SCORPIONS выйдет в ноябре
18 июн 2007
:
Новое видео от SCORPIONS
6 июн 2007
:
SCORPIONS примут участие в экономическом форуме в Санкт-Петербурге
15 май 2007
:
На новом альбоме SCORPIONS спел Billy Cogan
28 апр 2007
:
SCORPIONS: сэмплы нового альбома в сети
18 апр 2007
:
Опубликованы новые семплы с последнего альбома SCORPIONS
30 мар 2007
:
Доступны семплы с нового альбома SCORPIONS
29 мар 2007
:
SCORPIONS исполнят новую песню на годовщине Союза Европы
15 фев 2007
:
Новый диск SCORPIONS в мае
15 ноя 2006
:
SCORPIONS записывают новый альбом
16 авг 2006
:
Запись выступления SCORPIONS на фестивале Wacken Open Air в сети
31 июл 2006
:
SCORPIONS выпустят новый альбом в мае
28 апр 2006
:
Над новым альбомом SCORPIONS будет работать Desmond Child
25 июл 2005
:
SCORPIONS: треклист нового DVD
8 июн 2005
:
SCORPIONS выпускают новый DVD
16 фев 2004
:
SCORPIONS подтвердили участие на SWEDEN ROCK
25 сен 2002
:
Восточно-европейский тур THE SCORPIONS
18 сен 2017
Видео с первого концерта североамериканского тура
SCORPIONS
SCORPIONS начали тур по Северной Америке совместно с MEGADETH 14 сентября на арене Santander в Reading, Пеннсильвания. Видео с концерта можно увидеть ниже.
+7
-2
(
9
)
Blackout 74
18 сен 2017, 13:59
Уже посмотрели)), всё как всегда, чётко и без глупостей, молодцы.
decided
18 сен 2017, 15:10
Я что-то не понял, а где песни с альбома Crazy World ?!
Urasick
18 сен 2017, 16:30
Тот же вопрос
Blackout 74
18 сен 2017, 16:32
decided
Я тоже сначала думал, что-то должно быть с 90го )), но как выяснилась, по словам Клауса это образное название Тура, показывающее общий бардак в мире и с альбома кроме Ветра и Ангела ничего не будет, жаль конечно, но так. )
decided
18 сен 2017, 17:47
спасибо за инфо, жаль очень (((
decided
18 сен 2017, 17:49
но у нас при покупке билетов позиционируют следующее:
https://spb.kassir.ru/koncert/ledovyiy-dvorets/scorpions_2017-11-03_2000
В Петербург снова едут Scorpions. 3 ноября матёрые ганноверские рок-н-ролльщики взойдут на сцену Ледового дворца, чтобы очередным большим концертом продолжить мировой тур, названный в честь одной из самых успешных пластинок группы. Альбом Crazy World был издан в 1990-м году, и уже в 1995-м обрёл мультиплатиновый статус и продавался тиражом не менее пяти миллионов копий. Send Me An Angel и Wind Of Change с тех пор исполняются на каждом концерте. Скорпионс были в числе первых зарубежных групп, пробивших железных занавес в советской России, и под впечатлением от тех концертов 1988 и 1989 годов в обеих российских столицах команда Клауса Майне и написала Wind Of Change. Десять концертов подряд было отыграно группой в Ленинграде, а «Ветер перемен» в 1991 году забрался на вершины чартов в 11 странах мира.
Сейчас, когда мир, кажется, с каждым днём становится всё более сумасшедшим, альбом Crazy World будет звучать практически так же актуально, как и 18 лет назад. Уже сегодня можно купить билет на концерт Scorpions – здесь, на spb.kassir.ru, и во всех билетных кассах «Кассир.ру» в Санкт-Петербурге.
Blackout 74
18 сен 2017, 18:49
decided
Это они пишут от фонаря так задумано, а вот, что я тебе сказал это с первых уст Клауса, сам иду в Краснодаре на концерт уже 6-ой раз буду.
Blindman
18 сен 2017, 20:40
делал ж интервью я Матиасом и по моему с Клаусом тоже было, почему тур так назван
VoodooPaul
19 сен 2017, 01:00
Ну ладно, можно сделать вид что последние турне не назывались "прощальные" (меня лично это не напрягает, хотели уйти, потом передумали и так несколько раз, ну и хорошо), но как ни в чем ни бывало ехать на следующий же год, с тем же сет листом, с теми же декорациями с новым названием тура "Crazy World" это как-то халтурненько. Ну хоть бы открывали концерт с песни Crazy World, это хоть бы какой-то смысл имело.
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Blackout 74
decided
Urasick
Blackout 74
Я тоже сначала думал, что-то должно быть с 90го )), но как выяснилась, по словам Клауса это образное название Тура, показывающее общий бардак в мире и с альбома кроме Ветра и Ангела ничего не будет, жаль конечно, но так. )
decided
decided
В Петербург снова едут Scorpions. 3 ноября матёрые ганноверские рок-н-ролльщики взойдут на сцену Ледового дворца, чтобы очередным большим концертом продолжить мировой тур, названный в честь одной из самых успешных пластинок группы. Альбом Crazy World был издан в 1990-м году, и уже в 1995-м обрёл мультиплатиновый статус и продавался тиражом не менее пяти миллионов копий. Send Me An Angel и Wind Of Change с тех пор исполняются на каждом концерте. Скорпионс были в числе первых зарубежных групп, пробивших железных занавес в советской России, и под впечатлением от тех концертов 1988 и 1989 годов в обеих российских столицах команда Клауса Майне и написала Wind Of Change. Десять концертов подряд было отыграно группой в Ленинграде, а «Ветер перемен» в 1991 году забрался на вершины чартов в 11 странах мира.
Сейчас, когда мир, кажется, с каждым днём становится всё более сумасшедшим, альбом Crazy World будет звучать практически так же актуально, как и 18 лет назад. Уже сегодня можно купить билет на концерт Scorpions – здесь, на spb.kassir.ru, и во всех билетных кассах «Кассир.ру» в Санкт-Петербурге.
Blackout 74
Это они пишут от фонаря так задумано, а вот, что я тебе сказал это с первых уст Клауса, сам иду в Краснодаре на концерт уже 6-ой раз буду.
Blindman
VoodooPaul
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