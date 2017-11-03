18 сен 2017



Видео с первого концерта североамериканского тура SCORPIONS SCORPIONS начали тур по Северной Америке совместно с MEGADETH 14 сентября на арене Santander в Reading, Пеннсильвания. Видео с концерта можно увидеть ниже.























































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