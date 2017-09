18 сен 2017



Фронтмен THE HIVES вместе с FOO FIGHTERS исполнил песню AC/DC Howlin' Pelle Almqvist, вокалист шведской группы THE HIVES, присоединился к FOO FIGHTERS во время их выступления в Стокгольме в Vasateatern, состоявшегося 14 сентября, для исполнения кавер-версии песни AC/DC "Let There Be Rock".



















+1 -3





просмотров: 375