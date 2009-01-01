18 сен 2017



Первый трейлер нового альбома EUROPE Первый трейлер к новому альбому EUROPE, получившему название "Walk The Earth", можно увидеть ниже. Релиз альбома намечен на 20 октября на Hell & Back / Silver Lining Music.



















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