Новое видео LINKIN PARK LINKIN PARK почтят память Честере Беннингтона специальным концертом в Hollywood Bowl 27 октября этого года. Это будет первый раз с момента трагических событий, когда все пять участников группы выйдут на сцену. В шоу примет участие множество гостей, а все собранные средства будут направлены в адрес Music For Relief's One More Light Fund.



Сегодня коллектив представил новое видео, "One More Light".















