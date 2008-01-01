18 сен 2017



Новый альбом MACHINE HEAD выйдет зимой MACHINE HEAD объявили о выпуске нового альбома "Catharsis", в поддержку которого команда отправляется в тур со США начиная с 25 января. Запись проходила вместе с Zack'ом Ohren'ом (FALLUJAH, ALL SHALL PERISH) в Sharkbite Studios, Oakland, California, релиз намечен на январь на Nuclear Blast Records.















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