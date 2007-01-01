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Новое видео BELPHEGOR "Baphomet", новое видео группы BELPHEGOR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Totenritual", а съемками занимались Grupa13 (AMON AMARTH, BEHEMOTH, KREATOR, ELUVEITIE).























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