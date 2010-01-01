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MIKE PORTNOY закрыл форум MIKE PORTNOY после 18 лет активности закрыл официальный форум, так как просто устал от постоянных трений и потока негатива. Очередные обсуждения вызвал новый материал SONS OF APOLLO, который был воспринят крайне негативно, в то время как по словам Mike'a везде его принимали очень неплохо. С деталями решения музыканта можно ознакомиться на официальной странице форума.







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