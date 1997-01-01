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GENE SIMMONS : «Если бы я мог, то запатентовал бы воздух, которым вы дышите» В ходе недавнего разговора у GENE'a SIMMONS'a спросили, обратил ли он внимание на негативную реакцию после недавнего желания запатентовать «козу», на что он ответил:



«Нельзя нравиться всем. Не все, к примеру, любят Иисуса. Вместо того чтобы париться по поводу того, что подумают люди, я просто иду своим собственным путём и делаю то, что хочу делать.



Если бы я мог, то запатентовал бы воздух, которым вы дышите. Каждый вдох. Да, я бы... Да».







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