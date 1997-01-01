20 сен 2017 :
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GENE SIMMONS: «Если бы я мог, то запатентовал бы воздух, которым вы дышите»
13 сен 2017 :
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GENE SIMMONS привезет бокс-сет лично
10 сен 2017 :
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В бокс-сет GENE SIMMONS войдут три песни, записанные с VAN HALEN
5 сен 2017 :
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GENE SIMMONS планирует выпуск бокс-сета
21 авг 2017 :
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GENE SIMMONS: «Я не жалею, что хотел прибрать "козу"»
30 июл 2017 :
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PAUL STANLEY о "козе" GENE'a SIMMONS'a
6 июл 2017 :
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SHARON OSBOURNE — GENE'y SIMMONS'y: «Ну ты и дурачок»
29 июн 2017 :
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Так чья же «коза»? Мнение DOUG'а ALDRICH'а
26 июн 2017 :
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VINNY APPICE: «DIO бы разозлился, узнай он о попытке SIMMONS'a запатентовать "козу"»
22 июн 2017 :
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GENE SIMMONS сдал назад
19 июн 2017 :
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GENE SIMMONS о желании запатентовать «козу»
19 июн 2017 :
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Вдова ДИО ответила GENE SIMMONS
19 июн 2017 :
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NIKKI SIXX ответил GENE SIMMONS на его попытки прибрать к рукам «козу»
19 июн 2017 :
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GENE SIMMONS хочет запатентовать «козу»
6 июн 2017 :
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Видео с выступления GENE SIMMONS
11 май 2017 :
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GENE SIMMONS выпускает новую книгу
16 апр 2017 :
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GENE SIMMONS считает, что условно-бесплатная система распространения музыки не работает
11 апр 2017 :
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GENE SIMMONS почтил память Чака Берри
20 мар 2017 :
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GENE SIMMONS почтил память Чака Берри
7 мар 2017 :
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Видео с выступления GENE SIMMONS
17 фев 2017 :
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GENE SIMMONS по-прежнему считает, что рок мёртв
6 окт 2016 :
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GENE SIMMONS о Дональде Трампе
5 сен 2016 :
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GENE SIMMONS: «По сути я никогда не пил»
20 июл 2016 :
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GENE SIMMONS о мобильниках на концертах
4 июн 2016 :
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GENE SIMMONS рассказал о своей любви к комиксам
20 май 2016 :
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GENE SIMMONS считает, что известным людям стоило бы держать свои политические предпочтения при себе
20 май 2016 :
|
GENE SIMMONS: «Единственно верное лекарство от педофилии — смерть»
12 май 2016 :
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Жена GENE SIMMONS'а поругалась с PAUL'ом STANLEY
11 май 2016 :
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GENE SIMMONS извинился за свои слова о покойном Принсе
11 май 2016 :
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GENE SIMMONS: "Принс ширялся и получил по заслугам"
30 апр 2016 :
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Ещё один участник N.W.A. вступил в полемику о рэпе с GENE SIMMONS'ом
27 апр 2016 :
|
GENE SIMMONS почтил память Принса
16 апр 2016 :
|
GENE SIMMONS и ICE CUBE продолжают спорить о рэпе
10 апр 2016 :
|
GENE SIMMONS продолжил полемику о рэпе с участниками N.W.A.
9 апр 2016 :
|
Участники N.W.A. припомнили GENE SIMMONS'у его слова про смерть рэпа
31 мар 2016 :
|
GENE SIMMONS одобряет поведение Дональда Трампа
21 мар 2016 :
|
TALIB KWELI ответил GENE SIMMONS'y
18 мар 2016 :
|
GENE SIMMONS: «Надеюсь, рэп сдохнет»
14 мар 2016 :
|
PAUL STANLEY и GENE SIMMONS открыли бар
16 фев 2016 :
|
"The Demon" от GENE'a SIMMONS'a
18 окт 2015 :
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GENE SIMMONS всё ещё считает, что рок мёртв
22 авг 2015 :
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GENE SIMMONS не оценил новый сингл LAMB OF GOD
5 ноя 2014 :
|
GENE SIMMONS уверен, что у нового реюниона KISS нет шансов
23 окт 2014 :
|
GENE SIMMONS: «Успех — это свобода»
22 окт 2014 :
|
GENE SIMMONS по-прежнему считает, что рок мёртв
18 авг 2014 :
|
GENE SIMMONS принёс извинения за свои слова
16 мар 2009 :
|
GENE SIMMONS раскрывает название новой песни KISS
12 мар 2009 :
|
Новый бокс-сет от GENE SIMMONS
15 апр 2008 :
|
GENE SIMMONS снимется в японском кино
Blackout 74
serb
Reflection
BobaKoba
Хотя, он же вынужден...
Помните Pefect Gentleman от Helloween?
And my winds surpass perfume
I’m charismatic at full bloom.
Умный, красивый, в меру упитанный мужчина, ну в полном расцвете сил.
Почти как Карлсон.
Который живёт без крыши.
Dark Funeral
Benji Marshall
and3223r
The Dark Moon
and3223r
Flashback
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