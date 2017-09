сегодня



GLENN HUGHES, CHAD SMITH на новом диске JOE SATRIANI JOE SATRIANI выпустит новую работу, получившую название "What Happens Next", 12 января на Sony/Legacy Recordings, а днём ранее стартует тур G3, в котором примут участие гитаристы DREAM THEATER и DEF LEPPARD DREAM John Petrucci и Phil Collen соответственно.



В записи нового альбома Joe принимали участие Glenn Hughes (DEEP PURPLE, BLACK COUNTRY COMMUNION) и Chad Smith (RED HOT CHILI PEPPERS).



Трек-лист:



01. Energy

02. Catbot

03. Thunder High On The Mountain

04. Cherry Blossoms

05. Righteous

06. Smooth Soul

07. Headrush

08. Looper

09. What Happens Next

10. Super Funky Badass

11. Invisible

12. Forever And Ever















