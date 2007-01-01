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Mike Shinoda о Честере Участник LINKIN PARK Mike Shinoda 18 сентября обсудил с KROQ решение группы о благотворительном концерте в память о Честере:



«Я обратился к Rick'y Rubin'y за советом. И он сказал: "Думаю, вам, парни, надо выйти на сцену. Думаю, это то, что принесёт вам облегчение. Но это будет очень, очень сложно". Мы не появлялись на публике, мы не играли — мы не выходили на сцену. "Фанаты хотят вас увидеть. не потому, что они хотят нового концерта, просто потому, что нужно это событие, чтобы дать знать, что вы делаете". И я подумал об этом... Я знаю, что некоторым из группы выйти на сцену без Честера сложнее, чем другим, но я скажу от лица всех участников, что это точно то, чего мы хотим. У нас есть ощущение, что будет правильно почтить память Честера подобным образом».















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