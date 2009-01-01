сегодня



Вокалист DEEP PURPLE о воссоединении с RITCHIE BLACKMORE: «Этого не будет» Вокалист DEEP PURPLE Ian Gillan в новом интервью в очередной раз сказал, что реюниона с RITCHIE BLACKMORE не будет:



«Ну что же, вы же вы курсе, что он исполняет музыку менестрелей уже почти четверть века. Недавно собрал для нескольких концертов RAINBOW. У меня есть ряд друзей или назовём их приятелями, которые считают его богом, абсолютным богом, и они считают, что он не играет того рок-н-ролла, который должен был бы играть. Я же смотрю на это так мягко, как могу, потому что у нас с ним всё ровно; нет серьёзной размолвки, и я при случае публично желаю ему всяческих успехов. Мы даже чуть было пару раз не сели за один обеденный стол.



Но ответом на ваш вопрос будет "нет". Причин для этого никаких.



Посмотрите на это так: все эти раны можно было залечить за год, но если кто-то предпочитает держать их открытыми, то залечить их невозможно, особенно если в ней постоянно ковыряться...



У нас счастливый брак. Ritchie и группа пережили развод. Он ушёл в середине тура, для группы дождь сменился солнцем. Как-то так. У него сложный характер, нельзя отрицать подобного, но вдруг Ian Paice расцвёл, он стал счастливым человеком. И Джон Лорд восстановил баланс, а Roger вышел из тени. Все вдруг стали совершенно нормальными. Как будто огромное облако, закрывающее всё по всем фронтам, ушло.



И Ian уже всё сказал на этот счёт: зачем возвращаться в уныние? Это же то же самое, если кто-то скажет: "У тебя прекрасный счастливый брак, но мы хотим, чтобы ты вернул бывшую жену, с которой долгие годы было много желчи" — просто на потеху фанатам.



Этого не будет».















+1 -1





просмотров: 393

