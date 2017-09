19 сен 2017



Обложка и трек лист нового альбома DRAGONHAMMER DRAGONHAMMER опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Obscurity", выход которого намечен на 27 октября:



"Darkness Is Coming"

"The Eye Of The Storm"

"Brother vs Brother"

"Under The Vatican's Ground"

"The Game Of Blood"

"The Town Of Evil"

"Children Of The Sun"

"Fighting The Beast"

"Remember My Name"

"Obscurity"











+0 -2





просмотров: 256