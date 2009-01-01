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SEBASTIAN BACH : «Не знаю, что отвечать тем, кто спрашивает про реюнион» В ходе недавнего интервью у SEBASTIAN'a BACH'a в очередной раз спросили, достали ли его вопросы о возможности реюниона классического состава SKID ROW:



«Я ожидаю их и понимаю желание увидеть реюнион любимой группы, и как это могло бы быть круто. KISS это сделали лучше всех, пока их не переплюнули GUNS N' ROSES, и они сделали самый грандиозный реюнион в истории, видеть их вновь вместе так здорово и так вдохновляюще... Я играл с ними в начале их тура, и видеть этих ребят вновь на одной сцене — это незабываемо. Поэтому я понимаю, почему люди задают мне такой вопрос, но что им на это ответить, я не представляю (смеётся)».







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