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JEFF LOOMIS о реюнионе NEVERMORE JEFF LOOMIS в недавнем интервью ответил на вопрос, могут ли фанаты рассчитывать на то, что услышат что-то новое от NEVERMORE:



«Могу лишь сказать тёплые слова о всех участниках, Van Williams — один из моих лучших друзей. Я по-прежнему иногда общаюсь с Warrel'ом. Он занят SANCTUARY, что круто. Это были хорошие 18 лет — прекрасный период времени для нас. Увы, но всё закончилось печальным образом.



Были большие проблемы с пьянством, и я думаю, что именно это и стало финальным гвоздём, вбитым в гроб команды. Это не было хорошим расставанием, всё было очень сложно.



Когда столько времени проводишь с одними людьми, то это своего рода брак. И когда происходит что-то подобное, это разбивает сердце и сильно бьёт по тебе.



Быть может, однажды я и смогу поговорить с Warrel'ом лицом к лицу о наших проблемах и т. д. Время лечит, а жизнь коротка. Так что надеюсь, что однажды мы сядем и поговорим просто как друзья. Это было бы круто. Но сейчас все заняты другим, и это прекрасно, могу лишь каждому пожелать удачи!



Я в ARCH ENEMY и полагаю, что главу NEVERMORE закрыл, открыв в своей жизни новую, с другой группой. Но не буду говорить твёрдое "нет", я всегда оставляю шанс. И если время будет подходящим, быть может, однажды мы сделаем несколько песен или даже альбом, как знать. Это возможно».







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