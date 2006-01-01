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*Nevermore*



20 сен 2017 : 		 JEFF LOOMIS о реюнионе NEVERMORE

20 сен 2016 : 		 WARREL DANE: «У меня смешанные чувства из-за замены JEFF'a LOOMIS'a в NEVERMORE»

11 мар 2016 : 		 WARREL DANE: «Никакой реюнион NEVERMORE не обсуждался»

11 июн 2015 : 		 Без Jeff'a нового альбома NEVERMORE не будет

13 апр 2015 : 		 WARREL DANE: «NEVERMORE не умерли!»

25 авг 2011 : 		 Барабаннщик NEVERMORE: «Слова Warrel'a Dane'a лишь подтверждают, что я правильно принял решение уйти»

18 июл 2011 : 		 Вокалист WARREL DANE назвал NEVERMORE «величайшей группой, которую сгубил алкоголь»

7 июл 2011 : 		 Вокалист WARREL DANE сосредоточился на SANCTUARY, но заявил, что NEVERMORE «не умерла»

22 апр 2011 : 		 NEVERMORE покинули гитарист и барабанщик

17 фев 2011 : 		 Басист NEVERMORE перенес операцию

20 окт 2010 : 		 Видео с выступления NEVERMORE

5 авг 2010 : 		 Профессиональные съемки с выступления NEVERMORE

15 июн 2010 : 		 Новое видео NEVERMORE

12 июн 2010 : 		 Флэш-моб от NEVERMORE

8 июн 2010 : 		 Новая песня NEVERMORE

15 май 2010 : 		 Новая песня NEVERMORE

27 апр 2010 : 		 NEVERMORE взяли турового гитариста

19 апр 2010 : 		 Детали особого издания нового альбома NEVERMORE

13 апр 2010 : 		 Семплы нового альбома NEVERMORE

10 апр 2010 : 		 Трек-лист нового альбома NEVERMORE

26 мар 2010 : 		 Обложка нового альбома NEVERMORE

15 мар 2010 : 		 Уточнённые даты выхода нового альбома NEVERMORE

9 мар 2010 : 		 Детали нового альбома NEVERMORE

23 ноя 2009 : 		 Фронтмен NEVERMORE рассказал о новом альбоме

22 окт 2009 : 		 NEVERMORE завершили запись альбома

23 сен 2009 : 		 NEVERMORE завершают запись альбома

19 авг 2009 : 		 Завершена запись ударных партий для нового альбома NEVERMORE

6 авг 2009 : 		 NEVERMORE отправляются в студию

8 июн 2009 : 		 NEVERMORE отправятся в студию в августе

18 май 2009 : 		 NEVERMORE озаглавили новый альбом

29 сен 2008 : 		 NEVERMORE: трейлер DVD “The Year Of The Voyager” в сети

2 апр 2008 : 		 Гитарист NEVERMORE записывает сольный альбом

26 янв 2008 : 		 Гитарист NEVERMORE на новом альбоме MARTY FRIEDMAN'a

19 дек 2007 : 		 Вокалист NEVERMORE завершил работу над дебютным альбомом

21 ноя 2007 : 		 Вокалист NEVERMORE рассказал о кавер-версии THE SISTERS OF MERCY

13 ноя 2007 : 		 JAMES MURPHY и JEFF LOOMIS на сольном альбоме вокалиста NEVERMORE

7 ноя 2007 : 		 Фронтмен NEVERMORE продолжает работу над сольным альбомом

2 окт 2007 : 		 Кавер на OZZY от группы NEVERMORE

23 сен 2007 : 		 Гитарист NEVERMORE выступил вместе с ANNIHILATOR

10 сен 2007 : 		 Гитарист STEVE SMYTH ушел из NEVERMORE

27 авг 2007 : 		 Ударник SOILWORK в сольном проекте фронтмена NEVERMORE

29 июл 2007 : 		 Warrel Dane (NEVERMORE) готовится к записи сольного альбома

27 июн 2007 : 		 Фронтмэн NEVERMORE готовится к записи своего дебютного сольника

29 авг 2006 : 		 NEVERMORE готовят к выходу свой первый DVD

1 июн 2006 : 		 NEVERMORE: Состояние гитариста ухудшилось

17 май 2006 : 		 Гитарист NEVERMORE тяжело болен

16 май 2005 : 		 NEVERMORE: обложка нового альбома

22 июн 2002 : 		 Nevermore - новый живой гитарист

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JEFF LOOMIS о реюнионе NEVERMORE

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JEFF LOOMIS в недавнем интервью ответил на вопрос, могут ли фанаты рассчитывать на то, что услышат что-то новое от NEVERMORE:

«Могу лишь сказать тёплые слова о всех участниках, Van Williams — один из моих лучших друзей. Я по-прежнему иногда общаюсь с Warrel'ом. Он занят SANCTUARY, что круто. Это были хорошие 18 лет — прекрасный период времени для нас. Увы, но всё закончилось печальным образом.

Были большие проблемы с пьянством, и я думаю, что именно это и стало финальным гвоздём, вбитым в гроб команды. Это не было хорошим расставанием, всё было очень сложно.

Когда столько времени проводишь с одними людьми, то это своего рода брак. И когда происходит что-то подобное, это разбивает сердце и сильно бьёт по тебе.

Быть может, однажды я и смогу поговорить с Warrel'ом лицом к лицу о наших проблемах и т. д. Время лечит, а жизнь коротка. Так что надеюсь, что однажды мы сядем и поговорим просто как друзья. Это было бы круто. Но сейчас все заняты другим, и это прекрасно, могу лишь каждому пожелать удачи!

Я в ARCH ENEMY и полагаю, что главу NEVERMORE закрыл, открыв в своей жизни новую, с другой группой. Но не буду говорить твёрдое "нет", я всегда оставляю шанс. И если время будет подходящим, быть может, однажды мы сделаем несколько песен или даже альбом, как знать. Это возможно».

JEFF LOOMIS Doesn



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