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22 сен 2017
LETTERS FROM THE COLONY на NUCLEAR BLAST
Шведская прогрессив экстрим металл группа LETTERS FROM THE COLONY заключила соглашение с NUCLEAR BLAST, на котором в начале следующего года состоится релиз нового альбома "Vignette". Мастеринг материала проведет Jens Bogren, ранее работавший с DIMMU BORGIR, OPETH, PARADISE LOST, SEPULTURA, KREATOR и другими. |
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