22 сен 2017



LETTERS FROM THE COLONY на NUCLEAR BLAST Шведская прогрессив экстрим металл группа LETTERS FROM THE COLONY заключила соглашение с NUCLEAR BLAST, на котором в начале следующего года состоится релиз нового альбома "Vignette". Мастеринг материала проведет Jens Bogren, ранее работавший с DIMMU BORGIR, OPETH, PARADISE LOST, SEPULTURA, KREATOR и другими.







+0 -2





просмотров: 172