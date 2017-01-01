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*Letters from the Colony*



22 сен 2017 : 		 LETTERS FROM THE COLONY на NUCLEAR BLAST

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LETTERS FROM THE COLONY на NUCLEAR BLAST

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Шведская прогрессив экстрим металл группа LETTERS FROM THE COLONY заключила соглашение с NUCLEAR BLAST, на котором в начале следующего года состоится релиз нового альбома "Vignette". Мастеринг материала проведет Jens Bogren, ранее работавший с DIMMU BORGIR, OPETH, PARADISE LOST, SEPULTURA, KREATOR и другими.

LETTERS FROM THE COLONY Signs With NUCLEAR BLAST



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