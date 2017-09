сегодня



Новая песня COUNTERPARTS “Haunt Me”, новая песня группы COUNTERPARTS, доступна для прослушивания ниже. Она взята из альбома "You’re Not You Anymore", выходящего 22 сентября.



Трек-лист:



“Walk Away Slowly”

“Bouquet”

“Arms Like Teeth”

“No Servant Of Mine”

“Haunt Me”

“Swim Beneath My Skin”

“Thieves”

“Rope”

“A Memory Misread”

“Fragile Limbs”

“You’re Not You Anymore”

















