Музыканты NILE, SUICIDE SILENCE, HIDEOUS DIVINITY на альбоме OBLIVION Американская приблэкованная техникал-пост-дэт-металл-группа OBLIVION, в состав которой в качестве басиста входит бывший гитарист ALL SHALL PERISH Ben Orum, выпустит новую работу, получившую название "The Path Towards... ", 17 ноября. Запись проходила вместе с Zack'ом Ohren'ом (Animosity, Suffocation, All Shall Perish, Cattle Decapitation, Fallujah et al) в Castle Ultimate Productions, обложку для альбома создал Daniel McBride (Black Label Society, The Dillinger Escape Plan, Chimera et al),а в качестве гостей в записи принимали участие Karl Sanders (Nile, guest songwriter), Eddie Hermida (Suicide Silence/All Shall Perish, guest vocals), Enrico H. Di Lorenzo (Hideous Divinity, guest vocals) и Carlos Saldana (Connoisseur, guest vocals).



Трек-лист:



“Intro”

“Dominion”

“Mechanistic Hollow”

“Concrete Thrones”

“Awaiting Autochthon”

“Holders Of The Sword”

“Harsh Awakening”

“It Has Become”

“Zenith”

“Under A Dead Sun”

“Outro”



Одну из песен из этого альбома, “Awaiting Autochthon”, можно услышать ниже.











