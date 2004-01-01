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Вокалист GODSMACK : «Мы можем потерять фанатов с новым альбомом» В ходе недавнего интервью вокалист GODSMACK Sully Erna рассказал о процессе работы над новым альбомом:



«Мы почти закончили сочинять. И начнём запись зимой. Надеемся, что первый сингл выйдет в январе, и надеемся, что у всех новая пластинка окажется в апреле. После чего мы поедем в мировой тур. Мы несколько раз окажемся в Европе, заедем в Японию и Австралию, и, конечно же, проедем по США, как и посетим остальные места, где нас хотят увидеть».



Относительно направления звучания нового материала Sully сказал: «В нём больше коммерции — пока. Есть то, что придётся по душе основной фанатской базе группы, однако мы считаем, что настал момент расширить круг наших поклонников. Но подобное может привести к тому, что часть фанатов мы растеряем, но я надеюсь, что место ушедшего одного займут двадцать новых».















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