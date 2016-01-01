20 сен 2017



Новое видео PROPHETS OF RAGE "Hail To The Chief", новое видео группы PROPHETS OF RAGE, в состав которой входят три участника RAGE AGAINST THE MACHINE — гитарист Tom Morello, басист Tim Commerford и барабанщик Brad Wilk, а также участники легендарных хип-хоп команд PUBLIC ENEMY и CYPRESS HILL — Chuck D и B-Real, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Prophets Of Rage".















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