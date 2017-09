20 сен 2017



Нереализованный концертный трек METALLICA Ранее не публиковавшийся концертный трек METALLICA, "For Whom The Bell Tolls", записанный третьего августа 1986 года и который будет включен в делюкс-издание альбома "Master Of Puppets", доступен для прослушивания ниже.



























