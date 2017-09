20 сен 2017



Переиздание SEX PISTOLS выйдет осенью 27 года состоится выход юбилейного издания SEX PISTOLS, "Never Mind The Bollocks – 40th Anniversary Deluxe Edition":



Disc 1 - Never Mind The Bollocks



01. Holidays In The Sun

02. Bodies

03. No Feelings

04. Liar

05. God Save The Queen

06. Problems

07. Seventeen

08. Anarchy In The UK

09. Submission

10. Pretty Vacant

11. New York

12. EMI



Disc 2 – Studio Rarities / Dave Goodman Demos / Chris Thomas Demos & Outtakes



Studio Rarities & B Sides:



01. No Feeling (B side of withdrawn God Save The Queen On A&M Records)

02. Did You No Wrong (B side of God Save The Queen)

03. No Fun (B side of Pretty Vacant)

04. Satellite (B side of Holidays In The Sun)



Dave Goodman Demos:



05. New York (Demo Version)

06. Unlimited Edition (Demo Version of "EMI")

07. Liar (Demo Version)

08. Pretty Vacant (Demo Version)

09. Problems (Demo Version)

10. No Future (Demo Version of "God Save The Queen")



Chris Thomas Demos & Outtakes:



11. Did You No Wrong (Alternative Vocal)

12. Seventeen (Alternative Vocal)

13. Satellite (Rough Mix)

14. Submission (Rough Mix)

15. Holidays In The Sun (Rough Mix)

16. EMI (Rough Mix)

17. Seventeen (Rough Mix)

18. Holidays In The Sun (Alternative Mix)

19. Body (Demo Version Of "Bodies")

20. Submission (Alternative Mix)

21. Belsen Was A Gas (Demo Version)



Disc 3 - 1977 Live



Trondheim – StudentersamfuNdet - Norway:



01. Anarchy In The UK

02. I Wanna Be Me

03. Seventeen

04. New York

05. EMI

06. No Fun

07. No Feelings

08. Problems

09. God Save The Queen



Happy House – Stockholm - Sweden:



10. Anarchy In The UK

11. I Wanna Be Me

12. Seventeen

13. New York

14. EMI

15. Submission

16. No Feelings

17. Problems

18. God Save The Queen

19. Pretty Vacant

20. No Fun



Disc 4 - DVD 1977 footage



Riverboat Party – River Thames London 1977:



01. Pretty Vacant

02. Anarchy In The UK

03. Problems



Happy House Stockholm – Sweden 1977:



04. Anarchy In The UK

05. I Wanna Be Me

06. Seventeen

07. New York

08. Problems

09. No Fun



Winter Gardens – Penzance – Cornwall - 1977:



10. Problems

11. No Fun

12. Anarchy In The UK



Promo Videos:



13. Good Save The Queen

14. Pretty Vacant

15. Holidays In The Sun



Radio 1 Rock On Interview:



16. John And Sid Interview











