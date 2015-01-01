20 сен 2017



PHIL RUDD отменил тур PHIL RUDD был вынужден отменить намеченный на сентябрь тур из-за "слегших из-за вируса основных участников и проблем с логистикой" и планирует перенос на весну/лето 2018.







































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