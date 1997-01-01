Фраза, имя группы
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все новости группы
Ace Frehley
22 сен 2017
:
GENE SIMMONS и ACE FREHLEY выступили вместе
18 сен 2017
:
ACE FREHLEY выступил с коллегами по FREHLEY'S COMET
12 июл 2017
:
Расширенная версия альбома ACE FREHLEY выйдет осенью
28 июн 2017
:
GENE SIMMONS и ACE FREHLEY написали две песни
13 фев 2017
:
Гитарист PEARL JAM присоединился на сцене к ACE FREHLEY
5 фев 2017
:
GENE SIMMONS посетил концерт ACE FREHLEY
31 янв 2017
:
Видео с выступления ACE FREHLEY
23 янв 2017
:
Видео полного выступления ACE FREHLEY
20 ноя 2016
:
Барабанщик MR. BIG/Ex-ACE FREHLEY выпустил обучающий MR. BIG/Ex-ACE FREHLEY
18 окт 2016
:
KOFI BAKER о версии "White Room" ACE FREHLEY: «Не каждый музыкант великий»
23 сен 2016
:
Видео с выступления ACE FREHLEY
7 сен 2016
:
Видео с выступления ACE FREHLEY
29 авг 2016
:
Видео с выступления ACE FREHLEY
25 май 2016
:
PAUL STANLEY "очень рад" тому, что вновь поработал с ACE FREHLEY
30 апр 2016
:
ACE FREHLEY и SLASH о кавер-версии THIN LIZZY
27 апр 2016
:
Новое видео ACE FREHLEY
18 апр 2016
:
ACE FREHLEY хочет выпустить ещё одну книгу
17 апр 2016
:
ACE FREHLEY загремел в больницу
16 апр 2016
:
ACE FREHLEY не исключает очередного реюниона KISS
14 апр 2016
:
Первая за 18 лет песня ACE FREHLEY и PAUL STANLEY
8 апр 2016
:
Подробности о новом альбоме ACE FREHLEY
1 апр 2016
:
Кавер-версия THIN LIZZY от ACE FREHLEY с участием SLASH'a
31 мар 2016
:
ACE FREHLEY назвал "величайшим бредом" идею, что KISS могут существовать вечно
29 мар 2016
:
ACE FREHLEY: «Почему GENE SIMMONS не появился на "Origins Vol. 1"»
8 мар 2016
:
Видео с выступления ACE'a FREHLEY
3 мар 2016
:
Видео с выступления ACE'a FREHLE
29 фев 2016
:
Видео с выступления ACE'a FREHLEY
13 фев 2016
:
PAUL STANLEY рассказал, как оказался на новом альбоме ACE'a FREHLEY
12 фев 2016
:
Обложка и трек-лист нового альбома ACE'a FREHLEY
3 авг 2015
:
SLASH и ACE FREHLEY записали THIN LIZZY
21 июн 2015
:
Видео с выступления ACE FREHLEY
5 июн 2015
:
Сборник кавер-версий ACE'а FREHLEY выйдет осенью
5 май 2015
:
Видео полного выступления ACE FREHLEY
2 май 2015
:
Видео с выступления ACE FREHLEY
18 апр 2015
:
ACE FREHLEY запишет кавер-версии THE ROLLING STONES, THE WHO
3 фев 2015
:
Звёздный трибьют ACE FREHLEY будет переиздан в феврале
19 дек 2014
:
ACE FREHLEY о несостоявшемся реюнионе KISS
23 ноя 2014
:
Видео с выступления ACE'а FREHLEY
19 ноя 2014
:
Видео с выступления ACE'а FREHLEY
18 сен 2014
:
ACE FREHLEY объявил туровый состав
4 сен 2014
:
ACE FREHLEY рад возвращению барабанщика
15 авг 2014
:
ACE FREHLEY хотел бы видеть на новом альбоме GENE'а SIMMONS'a
14 авг 2014
:
ACE FREHLEY исполнил "New York Groove" с THE ROOTS
13 авг 2014
:
Кавер-версия STEVE MILLER'а от ACE FREHLEY
13 авг 2014
:
Новая песня ACE'a FREHLEY
12 авг 2014
:
ACE FREHLEY планирует выпуск раритетов с участием SLASH'a, MIKE'a MCCREADY и LITA FORD
12 авг 2014
:
Реклама нового альбома ACE FREHLEY
21 июл 2014
:
Семплы новых песен ACE FREHLEY
11 июл 2014
:
Варианты изданий нового альбома ACE FREHLEY
29 май 2014
:
Новая песня ACE FREHLEY
30 апр 2014
:
Новый альбом ACE FREHLEY выйдет на SPV
28 мар 2014
:
Новый альбом ACE'а FREHLEY выйдет в июне
25 дек 2013
:
ACE FREHLEY о реюнионе с KISS: 'Всё возможно'
16 ноя 2013
:
ACE FREHLEY на eOne Music
6 ноя 2013
:
ACE FREHLEY: 'Я добился гораздо большего, чем GENE SIMMONS'
25 окт 2013
:
ACE FREHLEY и PETER CRISS впервые за 13 лет вышли на одну сцену
24 окт 2013
:
ACE FREHLEY и PETER CRISS впервые за 13 лет вышли на одну сцену
22 июл 2013
:
ACE FREHLEY работает над новым альбомом
3 мар 2013
:
ACE FREHLEY может лишиться собственного дома
7 сен 2012
:
Видео полного концерта ACE FREHLEY
8 фев 2012
:
'Anomaly' ACE FREHLEY выйдет на виниле
31 окт 2011
:
ACE FREHLEY упал со сцены
13 мар 2011
:
Видео с выступления ACE FREHLEY
14 дек 2009
:
Детали нового DVD Ace'a Frehley
9 сен 2009
:
Альбом ACE FREHLEY в сети
31 авг 2009
:
Семплы всех песен ACE FREHLEY
26 авг 2009
:
ACE FREHLEY: аудиосемплы альбома "Anomaly"
31 июл 2009
:
Новая песня ACE FREHLEY
14 июл 2009
:
ACE FREHLEY выпустит свой альбом на своем лейбле
17 июн 2009
:
ACE FREHLEY завершил работу над новым сольным альбомом
17 май 2009
:
ACE FREHLEY заканчивает микширование своего альбома
8 янв 2009
:
Обложка и трек-лист нового альбома Ace Frehley (ex-KISS)
21 дек 2005
:
ACE FREHLEY: трек-лист альбома "Greatest Hits Live"
22 сен 2017
GENE SIMMONS и
ACE FREHLEY
выступили вместе
GENE SIMMONS и ACE FREHLEY впервые за более чем шестнадцать лет вышли на одну сцену на благотворительном концерте по сбору средств для пострадавших от урагана Харви.
+5
-2
(
3
)
greesevold1
22 сен 2017, 22:13
А*уеть! Симмонс и благотворительность???
and3223r
23 сен 2017, 00:20
Это не просто так. Подумывает запатентовать право на благотворительные концерты, присматривается. Тот ещё жид.
Kalmah13
23 сен 2017, 01:31
Симонс как главный пострадавший, забрал все деньги
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).