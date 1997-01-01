22 сен 2017



GENE SIMMONS и ACE FREHLEY выступили вместе GENE SIMMONS и ACE FREHLEY впервые за более чем шестнадцать лет вышли на одну сцену на благотворительном концерте по сбору средств для пострадавших от урагана Харви.























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