Переиздание JACK STARR’S BURNING STARR выйдет осенью
No Remorse Records объявила о выпуске тридцатого октября юбилейной версии альбома JACK STARR’S BURNING STARR "Blaze Of Glory", которая будет укомплектована расширенным буклетом с множеством редких фотографий, а также пятью бонус треками: тремя студийными и двумя концертными. Ремастеринг материала проводил Bart Gabriel.
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