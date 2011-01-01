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*Jack Starr's Burning Starr*



23 сен 2017 : 		 Переиздание JACK STARR’S BURNING STARR выйдет осенью

5 сен 2017 : 		 Видео с текстом от JACK STARR'S BURNING STARR

14 авг 2017 : 		 Новое видео JACK STARR'S BURNING STARR

10 июн 2017 : 		 Новый альбом JACK STARR'S BURNING STARR выйдет летом

11 мар 2015 : 		 JACK STARR'S BURNING STARR готовятся к записи

25 июн 2014 : 		 Новое видео JACK STARR'S BURNING STARR

28 ноя 2013 : 		 JACK STARR'S BURNING STARR выпустит новый альбом

4 авг 2012 : 		 MARTA GABRIEL (CRYSTAL VIPER) поедет в тур с JACK STARR'S BURNING STARR

15 июн 2012 : 		 Новое видео JACK STARR'S BURNING STARR

9 дек 2011 : 		 JACK STARR'S BURNING STARR планируют съемку DVD

5 ноя 2011 : 		 Новый альбом JACK STARR'S BURNING STARR выйдет в ноябре

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|||| 23 сен 2017

Переиздание JACK STARR’S BURNING STARR выйдет осенью

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No Remorse Records объявила о выпуске тридцатого октября юбилейной версии альбома JACK STARR’S BURNING STARR "Blaze Of Glory", которая будет укомплектована расширенным буклетом с множеством редких фотографий, а также пятью бонус треками: тремя студийными и двумя концертными. Ремастеринг материала проводил Bart Gabriel.

JACK STARRвЂ™S BURNING STARR вЂ“ 30th Anniversary Edition Of Blaze Of Glory To Be Released




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