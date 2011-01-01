23 сен 2017



Переиздание JACK STARR’S BURNING STARR выйдет осенью No Remorse Records объявила о выпуске тридцатого октября юбилейной версии альбома JACK STARR’S BURNING STARR "Blaze Of Glory", которая будет укомплектована расширенным буклетом с множеством редких фотографий, а также пятью бонус треками: тремя студийными и двумя концертными. Ремастеринг материала проводил Bart Gabriel.











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