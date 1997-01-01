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*Frank Zappa*



21 сен 2017 : 		 FRANK ZAPPA едет в тур

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29 апр 2013 : 		 Виниловая версия дебютного альбома FRANK ZAPPA выйдет в июне

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FRANK ZAPPA едет в тур

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Eyellusion запускают новую голограмму — на этот раз Фрэнка Заппы, которая будет колесить по дорогам в следующем году.

«Я очень рад, что Фрэнк Заппа возвращается с гастролями и исполнит как хиты, так редкий и ранее не игравшийся материал» — говорит Ahmet Zappa. «нам не терпится, когда он вновь выйдет на сцену вместе с музыкантами с кем сотрудничал ранее: Steve Vai, Ian Underwood, Adrian Belew, Arthur Barrow, Vinnie Colaiuta, Scott Thunes, Mike Keneally, Denny Walley, Warren Cuccurullo and Napoleon Murphy Brock и многими другими. Когда я с ними общался, все высказали заинтересованность в том, чтобы вновь выйти на сцену с Фрэнком и с нетерпением ждут этой возможности».

FRANK ZAPPA Hologram Tour Coming Next Year



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