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Участники AVENGED SEVENFOLD выступят с LINKIN PARK Участники AVENGED SEVENFOLD, M. Shadows и Synyster Gates, выступят с LINKIN PARK на концерте памяти Честера Беннингтона. Имена других гостей пока не сообщаются.











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