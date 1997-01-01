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23 сен 2017
DESPAIR возвращаются
Waldemar Sorychta (GRIP INC., LACUNA COIL, MOONSPELL, SAMAEL) решил возродить группу DESPAIR и в этом ему помогут бывший вокалист MORGOTH Marc Grewe, оригинальный ударник DESPAIR Markus "Makka" Freiwald и новый басист Marius Ickert. В настоящий момент группа работает над новой версией дебютного альбома "History Of Hate". |
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Barmaley71
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