23 сен 2017



DESPAIR возвращаются Waldemar Sorychta (GRIP INC., LACUNA COIL, MOONSPELL, SAMAEL) решил возродить группу DESPAIR и в этом ему помогут бывший вокалист MORGOTH Marc Grewe, оригинальный ударник DESPAIR Markus "Makka" Freiwald и новый басист Marius Ickert. В настоящий момент группа работает над новой версией дебютного альбома "History Of Hate".















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