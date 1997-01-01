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*Despair*



23 сен 2017 : 		 DESPAIR возвращаются

23 апр 2016 : 		 Альбом DESPAIR 1992 года будет переиздан

30 апр 2015 : 		 Альбом DESPAIR 1990 года будет переиздан

29 май 2013 : 		 Бывший гитарист DESPAIR совершил самоубийство

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|||| 23 сен 2017

DESPAIR возвращаются

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Waldemar Sorychta (GRIP INC., LACUNA COIL, MOONSPELL, SAMAEL) решил возродить группу DESPAIR и в этом ему помогут бывший вокалист MORGOTH Marc Grewe, оригинальный ударник DESPAIR Markus "Makka" Freiwald и новый басист Marius Ickert. В настоящий момент группа работает над новой версией дебютного альбома "History Of Hate".

GRIP INC. Guitarist WALDEMAR SORYCHTA Recruits Ex-MORGOTH Singer MARC GREWE For Resurrected DESPAIR






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Barmaley71
24 сен 2017, 00:32		Отличная новость!


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