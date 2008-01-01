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Новое видео CANNIBAL CORPSE
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METALLICA представила новую песню
[18]
все новости группы
Blaze Bayley
22 сен 2017
:
Новое видео BLAZE BAYLEY
26 авг 2017
:
Видео с выступления BLAZE BAYLEY
22 авг 2017
:
BLAZE BAYLEY планирует выпуск DVD
23 июн 2017
:
Профессиональное видео с выступления BLAZE BAYLEY
31 май 2017
:
Новый альбом BLAZE BAYLEY выйдет весной
14 май 2017
:
Видео с выступления BLAZE BAYLEY
3 апр 2017
:
BLAZE BAYLEY: «Я совершенно независим!»
27 мар 2017
:
Новое видео BLAZE BAYLEY
10 фев 2017
:
Новое видео BLAZE BAYLEY
5 янв 2017
:
Новый альбом BLAZE BAYLEY выйдет весной
3 дек 2016
:
Новое видео BLAZE BAYLEY
12 сен 2016
:
Новое видео BLAZE BAYLEY
1 авг 2016
:
BLAZE BAYLEY о туре
5 июл 2016
:
Видео с выступления BLAZE BAYLEY
20 июн 2016
:
Новое видео BLAZE BAYLEY
19 июн 2016
:
BLAZE BAYLEY собрался "продвигать" свою идею спеть с другими вокалистами IRON MAIDEN
9 июн 2016
:
BLAZE BAYLEY хотел бы спеть с другими вокалистами IRON MAIDEN на специальном концерте
4 апр 2016
:
Новый альбом BLAZE BAYLEY станет первой частью трилогии
4 апр 2016
:
Новое видео BLAZE BAYLEY
26 мар 2016
:
BLAZE BAYLEY в акустике
29 фев 2016
:
BLAZE BAYLEY: "Мне нравится исполнять песни IRON MAIDEN"
25 фев 2016
:
Новое видео BLAZE BAYLEY
9 янв 2016
:
Трейлер нового альбома BLAZE BAYLEY
25 дек 2015
:
Обложка нового альбома BLAZE BAYLEY
14 дек 2015
:
Новый альбом BLAZE BAYLEY выйдет в марте
11 окт 2015
:
Видео с выступления BLAZE BAYLEY
31 авг 2015
:
BLAZE BAYLEY: «Я нашёл себя в IRON MAIDEN»
14 июн 2015
:
Видео с выступления BLAZE BAYLEY
1 июн 2015
:
Видео с выступления BLAZE BAYLEY
21 май 2015
:
В кухне с BLAZE
22 апр 2015
:
BLAZE BAYLEY в акустике
19 апр 2015
:
Видео с выступления BLAZE BAYLEY
10 мар 2015
:
BLAZE BAYLEY, JOHN MOYER, BOBBY JARZOMBEK исполнили IRON MAIDEN
27 фев 2015
:
TIM 'RIPPER' OWENS присоединился на сцене к BLAZE
14 янв 2015
:
BLAZE BAYLEY в акустике
30 дек 2014
:
BLAZE BAYLEY записал Рождественнскую песню
30 ноя 2014
:
BLAZE BAYLEY готовит идеи для нового альбома
20 ноя 2014
:
BLAZE BAYLEY: «Многие ненавидели меня, когда я был участником IRON MAIDEN"
9 ноя 2014
:
BLAZE BAYLEY "с грустью вспоминает" о невышедшем альбоме IRON MAIDEN со своим участием
3 окт 2014
:
Вышел новый DVD BLAZE BAYLEY
11 сен 2014
:
BLAZE BAYLEY в гостях у Steve'a Foglia
31 июл 2014
:
BLAZE BAYLEY: «Сейчас люди смотрят на моё участие в IRON MAIDEN с другого ракурса»
25 мар 2014
:
Видео всего выступления BLAZE BAYLEY
13 янв 2014
:
BLAZE BAYLEY: акустическое исполнение IRON MAIDEN
4 янв 2014
:
Видео с выступления BLAZE BAYLEY
26 дек 2013
:
Рождественский трек BLAZE BAYLEY
22 дек 2013
:
BLAZE BAYLEY: видео из бразильского тура
24 ноя 2013
:
PAUL DI'ANNO, BLAZE BAYLEY исполнили классику IRON MAIDEN
2 окт 2013
:
Новое видео BLAZE BAYLEY
4 авг 2013
:
Обложка нового релиза BLAZE BAYLEY
27 июл 2013
:
Трек-лист компиляции BLAZE BAYLEY
24 июл 2013
:
Сборник BLAZE BAYLEY выйдет с двумя новыми песнями
22 май 2013
:
BLAZE BAYLEY выпускает юбилейный буклет
20 мар 2013
:
BLAZE BAYLEY выпустит сборник лучшего
7 фев 2013
:
BLAZE BAYLEY & THOMAS ZWIJSEN: Новое видео
7 фев 2013
:
Профессиональное видео c выступления BLAZE BAYLEY
3 янв 2013
:
Видео с выступления BLAZE BAYLEY
19 дек 2012
:
BLAZE BAYLEY в проекте Zombie Bootcamp
18 дек 2012
:
ЕР BLAZE BAYLEY, THOMAS ZWIJSEN выйдет в феврале
2 дек 2012
:
BLAZE BAYLEY, THOMAS ZWIJSEN завершили работу над EP "Russian Holiday"
1 дек 2012
:
BLAZE BAYLEY на дебюте VESSEL
14 окт 2012
:
BLAZE BAYLEY и CHRIS DECLERCQ: новая песня
8 окт 2012
:
Видео полного концерта BLAZE BAYLEY
2 сен 2012
:
Видео с выступления BLAZE BAYLEY
1 сен 2012
:
BLAZE BAYLEY запишет "классический" ЕР с THOMAS'ом ZWIJSEN'ом
30 июл 2012
:
BLAZE BAYLEY исполнил кавер-версию IRON MAIDEN
28 июл 2012
:
BLAZE BAYLEY исполнил кавер-версию IRON MAIDEN
27 июл 2012
:
BLAZE BAYLEY исполнил кавер-версии IRON MAIDEN
25 июл 2012
:
BLAZE BAYLEY исполнил кавер IRON MAIDEN
23 июл 2012
:
BLAZE BAYLEY исполнил кавер IRON MAIDEN
4 июл 2012
:
А капелла от BLAZE BAYLEY
19 май 2012
:
Видео с выступелния BLAZE BAYLEY
19 мар 2012
:
Новая песня BLAZE
22 фев 2012
:
Фрагмент нового трека BLAZE BAYLEY
6 фев 2012
:
BLAZE BAYLEY исполнил классику IRON MAIDEN
13 янв 2012
:
BLAZE BAYLEY воспользуется услугами басиста NEURASTHENIA
28 дек 2011
:
BLAZE BAYLEY - самоназванный 'King Of Metal'
18 сен 2011
:
Видео с акустического выступления BLAZE BAYLEY
27 авг 2011
:
BLAZE BAYLEY запишет бельгийское шоу для DVD
28 май 2011
:
Видео с выступления BLAZE
16 май 2011
:
BLAZE BAYLEY лишился волос
3 апр 2011
:
BLAZE BAYLEY: И остался только один
3 апр 2011
:
Бывшие музыканты BLAZE BAYLEY раскрыли "истинные причины" распада группы
31 мар 2011
:
BLAZE BAYLEY расстался с группой
9 дек 2010
:
Альбом BLAZE выйдет на виниле
3 июн 2010
:
BLAZE BAYLEY и TERRA INC. устроили джем-сейшен
22 май 2010
:
Новый ударник в BLAZE BAYLEY
20 май 2010
:
BLAZE BAYLEY расстался с барабанщиком
19 май 2010
:
BLAZE BAYLEY о смерти DIO
20 апр 2010
:
Концерт BLAZE'а BAYLEY опубликован в сети
8 янв 2010
:
Семпл новой песни BLAZE BAYLEY
31 дек 2009
:
Новая песня BLAZE BAYLEY
2 дек 2009
:
На группу BLAZE'а BAYLEY совершено нападение в Греции
2 дек 2009
:
BLAZE BAYLEY исполнил новую песню на TV
21 ноя 2009
:
BLAZE завершил запись вокала
3 ноя 2009
:
Обложка и название альбома BLAZE'a BAYLEY
4 сен 2009
:
BLAZE BAYLEY готов к студийной работе
10 июн 2009
:
Вышел концертный альбом BLAZE'a
24 фев 2009
:
Объявлено название нового DVD BLAZE'a BAYLEY
18 окт 2008
:
BLAZE BAYLEY выпустит новый DVD
29 сен 2008
:
Скончалась жена вокалиста BLAZE BAYLEY
28 июл 2008
:
Жена BLAZE’а BAYLEY в коме, “которая может продлиться дни, недели или месяцы”
13 июл 2008
:
Жена BLAZE'a BAYLEY в критическом состоянии
14 май 2008
:
BLAZE завершил работу над новым альбомом
21 апр 2008
:
Обложка и трек-лист нового альбома BLAZE'a
13 апр 2008
:
Подробности о новом альбоме BLAZE'а BAYLEY
19 мар 2008
:
BLAZE BAYLEY: концертное видео новой песни в сети
13 мар 2008
:
BLAZE BAYLEY: обьявлено название нового альбома
20 янв 2008
:
BLAZE BAYLEY открыли студийный дневник
7 янв 2008
:
"Best Of" от BLAZE BAYLEY
17 ноя 2007
:
BLAZE BAYLEY: новый альбом выйдет весной
13 июл 2007
:
BLAZE: DVD выйдет в начале августа
9 июл 2007
:
BLAZE BAYLEY объявил о поисках ударника
1 июн 2007
:
BLAZE BAYLEY расстался с менеджером и ударником
27 май 2007
:
Детали концертного DVD Blaze'a BAYLEY
24 апр 2007
:
BLAZE BAYLEY выпустит новый диск в октябре
15 янв 2007
:
Все музыканты BLAZE ушли из группы
28 май 2006
:
Новый альбом BLAZE появится в 2007 году
8 сен 2005
:
BLAZE: новый диск должен выйти в мае 2006 года
28 июл 2005
:
BLAZE : пополнение состава
22 сен 2017
Новое видео
BLAZE BAYLEY
"Eating Lies", новое видео группы BLAZE BAYLEY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Endure And Survive".
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).