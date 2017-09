22 сен 2017



Музыканты KORN, AVENGED SEVENFOLD, SYSTEM OF A DOWN выступят с LINKIN PARK Участники AVENGED SEVENFOLD M. Shadows и Synyster Gates, Jonathan Davis из KORN , Daron Malakian, Shavo Odadjian и John Dolmayan из SYSTEM OF A DOWN, музыканты BLINK-182, Oli Sykes из BRING ME THE HORIZON, Ryan Key из YELLOWCARD, Machine Gun Kelly и Kiiara присоединяться к LINKIN PARK на концерте памяти Честера Беннингтона в Hollywood Bowl, Los Angeles, 27 октября.















