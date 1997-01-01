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23 сен 2017
DOPE выпускают сборник
DOPE планируют выпуск сборника "Dope: The Early Years 1997 / 1998", который будет снабжен 32-страничным буклетом с множеством редких фотографий, рассказывающих о том, как начиналась история команды, двадцатью ремастированными треками — оригинальными Bedroom Demos и четырьмя ранее не публиковавшимися песнями. |
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