23 сен 2017



Обложка и трек-лист нового альбома GRABAK GRABAK выпустят новую работу, получившую название "Bloodline Divine", семнадцатого ноября на Massacre Records. Сведение и мастеринг проводили Andy Schmidt и Michel Boer из Echolux Tonstudio, за оформление отвечал Dan Verkys:



"Post Lucis Natum" (Intro)

"Via Dolorosa"

"Sinnocence"

"Corpsebride"

"Oblivion"

"Seelensammler"

"Bloodline Divine"

"S.T.U.K.A."

"Phoenix"

"Apostate"











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