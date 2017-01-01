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*Grabak*



23 сен 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома GRABAK

4 авг 2017 : 		 GRABAK на Massacre Records

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Обложка и трек-лист нового альбома GRABAK

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GRABAK выпустят новую работу, получившую название "Bloodline Divine", семнадцатого ноября на Massacre Records. Сведение и мастеринг проводили Andy Schmidt и Michel Boer из Echolux Tonstudio, за оформление отвечал Dan Verkys:

"Post Lucis Natum" (Intro)
"Via Dolorosa"
"Sinnocence"
"Corpsebride"
"Oblivion"
"Seelensammler"
"Bloodline Divine"
"S.T.U.K.A."
"Phoenix"
"Apostate"

GRABAK - Bloodline Divine Artwork, Tracklisting Revealed




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