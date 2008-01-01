23 сен 2017



Успехи в чартах ALTER BRIDGE Новый релиз ALTER BRIDGE, "Live At The O2 Arena + Rarities", попал в чарты нескольких стран мира:



USA - #162

Canada - #84

UK - #36

Germany - #26

Austria - #30

Switzerland - #48

Netherlands - #162

France - #199

























+1 -2





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