22 сен 2017



Новый альбом LOCH VOSTOK выйдет осенью LOCH VOSTOK выпустят новую работу, получившую название "Strife", 24 ноября. Обложку для неё создал Matt Chambers/Soft Viking Design, сведение проводил David Castillo (Katatonia, Dark Tranquility, Sepultura), а мастеринг выполнил Jens Bogren:



“Babylonian Groove”

“Summer”

“The Apologists Are The Enablers”

“Cadence”

“Forever”

“Yurei”

“Purpose”

“Ventilate”

“Consumer, Formerly Known As Human”

“Expiry Date Of The Soul Of Man”









+0 -0





просмотров: 232