22 сен 2017



Бывшие участники FLOTSAM AND JETSAM, BLIND GUARDIAN, RHAPSODY в TRAGUL Международный проект TRAGUL, в состав которого входят музыканты Diabulus In Musica, Pergana, Flotsam And Jetsam, Blind Guardian, Tarja, Rhapsody и Serious Black, опубликовал официальное видео с текстом на композицию “Into The Heart Of The Sun”.



Состав:



Zuberoa Aznárez (Vocals) - Diabulus In Musica

Adrian Benegas (Keyboards) - Pergana

Steve Conley (Guitars) - Flotsam And Jetsam

Oliver Holzwarth (Bass) - Blind Guardian, Tarja

Alex Holzwarth (Drums) - Rhapsody, Serious Black

















+0 -0





просмотров: 335