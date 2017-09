22 сен 2017



Переиздания TESTAMENT выйдут осенью Nuclear Blast 17 ноября выпустит пять альбомов TESTAMENT, которые будут снабжены новым оформлением от Marcelo Vasco (SLAYER, KREATOR, HATEBREED) и доступны в диджипаках или виниле. Только на сайте лейбла можно приобрести серебряные винилы "Demonic", "The Gathering" и "First Strike Still Deadly".



Список переизданий:



* "Live At The Fillmore" (1995)

* "Demonic" (1997)

* "The Gathering" (1999) (remastered by Andy Sneap)

* "First Strike Still Deadly" (2001)

* "Live At Eindhoven '87" (2009)















