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*Serenity*



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22 авг 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома SERENITY

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10 дек 2015 : 		 Видео с текстом от SERENITY

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5 фев 2011 : 		 Новая песня SERENITY

25 янв 2011 : 		 Новое видео SERENITY

8 янв 2011 : 		 Трейлер нового альбома SERENITY

23 дек 2010 : 		 Семплы с нового альбома SERENITY

30 авг 2010 : 		 Басист SERENITY ушел из группы

26 июл 2010 : 		 SERENITY о новом альбоме

25 фев 2010 : 		 Название нового альбома SERENITY

17 ноя 2009 : 		 SERENITY работают над новым материалом

23 апр 2009 : 		 SERENITY работают над новым материалом

19 июл 2008 : 		 Новое видео от SERENITY

2 июн 2008 : 		 Трейлер нового альбома SERENITY в сети

15 май 2008 : 		 Новый альбом SERENITY выйдет в августе

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|||| 22 сен 2017

Новая песня SERENITY

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"Lionheart", новая песня группы SERENITY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Lionheart", выход которого запланирован на 27 октября на Napalm Records.

Listen To Title Track Of SERENITY's 'Lionheart' Album






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Oloir
23 сен 2017, 01:11		Безумно типичная песня SERENITY. Прям общий знаменатель всего того, что они делали.
Не плохая, не очень хорошая.
Для заглавной песни альбома и первого сингла - как-то слабо.


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