22 сен 2017



Новая песня SERENITY "Lionheart", новая песня группы SERENITY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Lionheart", выход которого запланирован на 27 октября на Napalm Records.









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