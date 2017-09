сегодня



Новое видео WINDS OF PLAGUE "Never Alone", новое видео группы WINDS OF PLAGUE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Blood Of My Enemy", выходящего 27 октября на Entertainment One Music (eOne) / Good Fight Music:



01. A New Day

02. Nameless Walker

03. Kings Of Carnage

04. Soul Eater

05. From Failure, Comes Clarity

06. Blood Of My Enemy

07. Snakeskin

08. Never Alone

09. 5150

10. Either Way You Lose

11. A Walk Among The Dead

12. Dark Waters















просмотров: 27