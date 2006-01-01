22 сен 2017



Видео с текстом от JAG PANZER JAG PANZER опубликовали официальное видео с текстом на песню "Fire Of Our Spirit", которая взята из альбома "The Deviant Chord", релиз которого намечен на 29 сентября на Steamhammer/SPV.























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